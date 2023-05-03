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03.05.2023, 10:27

На этой неделе airBaltic откроет пять новых прямых рейсов из Риги

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AirBaltic
AirBaltic
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Авиакомпания airBaltic открывает на этой неделе пять новых прямых рейсов из Риги в европейские города.

Новые маршруты:

  • Рига - Бухарест (Румыния). Продолжительность рейса составит 2 часа 30 минут.

  • Рига - Порту (Португалия). Продолжительность рейса составит 4 часа 25 минут.

  • Рига - Бургас (Болгария). Продолжительность рейса составит 2 часа 40 минут.

  • Рига - Бильбао (Испания). Продолжительность рейса составит 3 часа 50 минут.

  • Рига - Тиват (Черногория). Продолжительность рейса составит 2 часа 40 минут.

Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллинна.

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