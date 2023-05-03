03.05.2023, 10:27
На этой неделе airBaltic откроет пять новых прямых рейсов из Риги
ФОТО: | Delfi Meedia
Авиакомпания airBaltic открывает на этой неделе пять новых прямых рейсов из Риги в европейские города.
Новые маршруты:
Рига - Бухарест (Румыния). Продолжительность рейса составит 2 часа 30 минут.
Рига - Порту (Португалия). Продолжительность рейса составит 4 часа 25 минут.
Рига - Бургас (Болгария). Продолжительность рейса составит 2 часа 40 минут.
Рига - Бильбао (Испания). Продолжительность рейса составит 3 часа 50 минут.
Рига - Тиват (Черногория). Продолжительность рейса составит 2 часа 40 минут.
Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллинна.