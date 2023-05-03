ФОТО | Визуализация: как будут выглядеть окрестности Рижского железнодорожного вокзала Rail Baltica

„Несмотря на значительные нагрузки, которые могут быть вызваны движением по железной дороге, характеристики прочности железобетонных конструкций Рижского центрального железнодорожного вокзала Rail Baltica и основные решения здания предусматривают, что срок службы здания будет не менее века“, — рассказывают представители компании-застройщика BERERIX.

Сейчас продолжаются работы на железнодорожной эстакаде на территории Рижского международного автовокзала. Уже построена подпорная стенка для железнодорожного моста Rail Baltica через канал, демонтирована южная часть существующего железнодорожного путепровода на улице Гоголя, продолжается забивание свай для нового путепровода. В районе центрального вокзала уже видно, где в будущем будет располагаться самый высокий этаж вокзала с залами ожидания.

Изначально предполагалось, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако вовлеченные стороны неоднократно заявляли: траты значительно увеличились. Часть расходов будет покрыта из средств Европейского Союза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 по 2030 годы.

• 21 эскалатор, 12 лифтов и 25 новых лестниц для доступа к платформам; • 8 платформ, 14 путей, эстакады; • залы ожидания площадью около 6000-6500 м2 (с билетными кассами, информационным стендом, различными службами); • вход на станцию ​​со всех сторон; • тактильная сетка на всей территории проекта от Лачплеша до улицы Елгавас и здания вокзала (тактильные указатели от остановок общественного транспорта до железнодорожных платформ); • решения по организации потока людей в здании вокзала; • новая улица kiss&ride для посадки и высадки пассажиров; • пешеходное и велосипедное сообщение с Рижским международным автовокзалом и другими транспортными узлами; • функциональность обработки багажа и регистрации на рейсы поездов, следующих в аэропорты стран Балтии (Рига, Таллинн, Каунас, Вильнюс); • возможности микромобильности – новая велосипедная дорожка, возможность оставить велосипед, взять напрокат скутер и т. д.

Он предусматривает создание железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров, которая даст возможность поездам передвигаться с максимальной скоростью 240 километров в час.

В привокзальном комплексе планируется создать мультимодальный транспортный узел. На месте существующей насыпи – на участке от автовокзала до универмага Stockmann и от Рижского центрального железнодорожного вокзала до улицы Элизабетес – появится эстакада, по которой в будущем будет организовано железнодорожное движение. Это означает, что улица Элизабетес будет соединена с улицей Тимотея. А под эстакадой планировщики городского и общественного транспорта разместят специальный транспортный узел для междугороднего и городского транспорта.

Как проектные, так и строительные работы Rail Baltica в районе Рижского центрального железнодорожного вокзала осуществляются с использованием различных технологий и испытаний.

Некоторое время назад инженеры в Канаде провели тесты туннеля и тесты комфорта макета Рижского центрального вокзала и прилегающих кварталов при 24 различных направлениях ветра, чтобы оценить, насколько прочными будут конструкции станции и как люди будут чувствовать себя на платформах. Кроме того, в начале строительных работ на территории проекта, в том числе в русле Даугавы, были проведены испытания на наличие неразорвавшихся боеприпасов (включая военное наследие).

Для будущей инфраструктуры Рижского центрального узла Rail Baltica и здания вокзала создан цифровой двойник – проект ежедневно согласовывается в полном объеме с помощью технологии BIM (информационного моделирования зданий), где в виртуальной среде, на разных уровнях видно, что происходит и будет происходить в ближайшее время на стройплощадке. Проект Rail Baltica – первый в Латвии, где BIM используется так масштабно и детально, поясняют исполнители проекта.

До сих пор в Латвии для строительных целей не было необходимости проводить специализированные расчеты и симуляцию по моделированию нагрузок, вызванных противопожарной защитой и взрывозащитой. Также одним из конструктивных решений, которое, скорее всего, будет впервые применено в Латвии, является устройство эстакады внутри строительных конструкций, как это будет на этом вокзале.