ФОТО | RusDelfi в Риге: какие места посетить в столице Латвии весной и как выгодно туда съездить?

Допустим, по Старой Риге вы прогулялись, на котов на крыше посмотрели, Рижский бальзам купили, до Памятника Свободы дошли. Что дальше?

Если вам хочется посмотреть на то, как природа цветет и благоухает, то стоит пойти в Ботанический сад Латвийского университета, но если хочется это сделать, не отходя далеко от Старого города, то парк Бастионной горки идеально подойдет для этого. Около здания Латвийской национальной оперы раскинула свои ветви роскошная магнолия, которая порадует своими белыми цветами, а также в парке высажено множество цветов на клумбах.

Многие бывали на Центральном рынке в Риге, но это не единственный рынок, заслуживающий внимания. Всего год назад после реновации открылся Агенскалнский рынок. В здании из красного кирпича можно не только закупиться едой и цветами, но и приятно провести время за стаканом пива или бокалом вина, отведать мороженого со вкусом жасминового чая, пиццу или грузинскую кухню. Хрустальные люстры и высокие потолки создают богемную атмосферу.

Если вы проголодались, то забудьте о Lido - в Риге открылось множество новых и вкусных мест. Например, Space Falafel и This Place Doesn't Need A Name являются отличными примерами модных рижских заведений с современной кухней - проверено на себе. Если же вам хочется посетить проверенное временем место, то загляните в ресторан 3 Pavāru за незабываемым гастрономическим впечатлением.

Поистине насладиться весной можно также и на крыше торгового центра Galleria Riga в баре Herbary, откуда открывается прекрасный вид на столичные крыши. Что может быть лучше, чем насладиться освежающим коктейлем под лучами ласкового весеннего солнца? Или же встретить закат - почему бы и нет?