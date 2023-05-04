Мальта или Мадейра: Куда лучше поехать?

Население: 475,700

Площадь: 316 кв. км

Чем знаменита: Средневековая архитектура и прибрежные курорты

Чего ожидать: Множество мероприятий, реликвии Мальтийского ордена и развлечения на природе

Население: 254,876

Площадь: 801 кв. км

Чем знаменита: Крепленое вино и Криштиану Роналду

Чего ожидать: Красоту острова, фестивалей, духа приключений и обманчивой атмосферы тишины.

Культура

Мальта

Мальтийский архипелаг посреди Средиземного моря состоит из трех основных островов — оживленной Мальты, умиротворенного Гозо и почти безлюдного Комино. На островах воедино сплетается множество культур.

На Мальте живут представители разных национальностей — финикийцы, римляне, арабы и британцы и каждая культура вносит свой вклад в уникальный „мальтийский микс“.

Мадейра

Мадейра — это островная часть Португалии, расположенная почти в два раза ближе к африканскому побережью, чем к Лиссабону. Остров, по сути, является субтропическим форпостом Европы в Атлантике.

При этом, на острове вы все равно найдете уникальную версию португальской культуры — отличная еда, архитектура Старого Света и множество фестивалей через призму островной жизни.

Что посмотреть за один день

Мальта

Город Валетта на Мальте — самая маленькая столица Европы. Валетта внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является благородным наследием средневековых рыцарей-госпитальеров. Одной из самых ярких достопримечательностей, несомненно, является Великая гавань — первый камень в ее основание был заложен еще в 1566 году.

Мдина — это укрепленный город в северной части Мальты, который был столицей острова с античности вплоть до средневековья, а на острове Гозо можно увидеть мегалитический храмовый комплекс эпохи неолита Джгантия (мальт. Ġgantija).

Мадейра

Столица Мадейры, Фуншал — очаровательный город, но стоит заранее планировать посещение цветочных садов и продуктовых рынков. Все потому, что на остров часто приезжают туристы на круизных лайнерах и толпы иностранцев заполоняют город.