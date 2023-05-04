Что случилось? Вылетевший из Таллинна в Анталию самолет SmartLynx вернулся в аэропорт(17)
Самолет, который сегодня рано утром должен был вылететь из Таллинна в турецкий курортный город Анталию, сделав несколько кругов над городом, был вынужден вернуться в Таллиннский аэропорт.
Рейс авиакомпании Smartlynx Таллинн-Анталия вылетел из столичного аэропорта сегодня в 6:40 утра, сделал несколько кругов надо Суурупи, после чего вернулся в аэропорт. Пассажирам было объявлено, что новый вылет состоится в 07:40, однако позднее вылет был перенесен на 08:45.
По словам специалиста отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Яане Калласте, экипаж самолета принял решение вернуться в Таллинн по техническим причинам.
Почему же самолет так долго кружил в окрестностях Таллинна?
"К сожалению, это комментировать мы не можем — действия и решения пилотов лучше всего может прокомментировать авиакомпания“, — сказала Калласте.
Рейс обслуживает самолет Boeing 737 MAX 8.