04.05.2023, 10:50
ФОТО | Пассажиру Tallink стало плохо во время рейса. На паром срочно вызвали вертолет(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера на борт парома Silja Serenade вызвали спасательный вертолет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров судна.
Вчера вечером, в 21:38, на борт парома Silja Serenade, следовавшего из Хельсинки в Стокгольм, был вызван спасательный вертолет. Доступ пассажиров на 12-ую палубу парома был закрыт.
По словам руководителя отдела коммуникаций Tallink Катри Линк, во время рейса 52-летнему мужчине стало плохо, из-за чего экипаж вызвал спасательный вертолет. Пассажира эвакуировали в больницу.