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04.05.2023, 10:50

ФОТО | Пассажиру Tallink стало плохо во время рейса. На паром срочно вызвали вертолет

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Вчера на борт парома Silja Serenade вызвали спасательный вертолет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров судна.

Вчера вечером, в 21:38, на борт парома Silja Serenade, следовавшего из Хельсинки в Стокгольм, был вызван спасательный вертолет. Доступ пассажиров на 12-ую палубу парома был закрыт.

По словам руководителя отдела коммуникаций Tallink Катри Линк, во время рейса 52-летнему мужчине стало плохо, из-за чего экипаж вызвал спасательный вертолет. Пассажира эвакуировали в больницу.

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