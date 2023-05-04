"Разрекламировали и отменили“. У новой эстонской авиакомпании уже возникли проблемы: рейсы отменены, пассажиры в бешенстве(5)
Совсем недавно новая эстонская авиакомпания Marabu объявила об открытии новых маршрутов из Таллинна. Первый рейс в Мюнхен был запланирован на конец мая. Однако всего за пару недель до назначенной даты вылета авиакомпания рейс отменила.
Несколько недель назад новая эстонская авиакомпания Marabu получила от Департамента транспорта лицензию на осуществление коммерческих полетов. В начале этого года Marabu и Nordica подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, на основании которого национальная авиакомпания будет предлагать Marabu услуги пользования тремя самолетами Airbus A320neo.
Своим главным рынком Marabu видит Германию. Но, являясь эстонской компанией, обязалась выполнять и рейсы из Таллинна в Гамбург и Мюнхен. Изначально было заявлено, что авиалиния Таллинн-Мюнхен будет открыта 21 мая, а Таллинн-Гамбург - с 16 июня. Однако сейчас на сайте Marabu нет ни одного рейса по данным направлениям ни на май, ни на июнь.
По словам одного из читателей Delfi, на днях авиакомпания Marabu отменила рейс в Мюнхен, запланированный на 22 мая. „Крайне досадная ситуация, которая портит все планы. Новая авиакомпания так громко вышла на рынок, но первый же опыт сразу негативный“, — выразил разочарование читатель. Он добавил, что не имеет права на компенсацию, поскольку уведомление было отправлено за 17 дней.
Кроме того, стало известно, что авиакомпания отменила и другие рейсы из Таллинна.
Оптимальнее начинать в июле
Представитель Marabu заявил, что изначально действительно планировалось начать полеты уже в мае, но их всё же пришлось перенести на июль.
"В ходе анализа планов полетов мы увидели, что для более эффективного запуска эстонских маршрутов оптимально начинать их в июле. Мы очень ждем, когда сможем открыть прямые рейсы Marabu в Таллинн и предложить всем жителям Эстонии хорошие стыковочные варианты“, — прокомментировал Пауль Швайгер, исполнительный директор авиакомпании Marabu.