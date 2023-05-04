"Разрекламировали и отменили“. У новой эстонской авиакомпании уже возникли проблемы: рейсы отменены, пассажиры в бешенстве

Несколько недель назад новая эстонская авиакомпания Marabu получила от Департамента транспорта лицензию на осуществление коммерческих полетов. В начале этого года Marabu и Nordica подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, на основании которого национальная авиакомпания будет предлагать Marabu услуги пользования тремя самолетами Airbus A320neo.

Своим главным рынком Marabu видит Германию. Но, являясь эстонской компанией, обязалась выполнять и рейсы из Таллинна в Гамбург и Мюнхен. Изначально было заявлено, что авиалиния Таллинн-Мюнхен будет открыта 21 мая, а Таллинн-Гамбург - с 16 июня. Однако сейчас на сайте Marabu нет ни одного рейса по данным направлениям ни на май, ни на июнь.

По словам одного из читателей Delfi, на днях авиакомпания Marabu отменила рейс в Мюнхен, запланированный на 22 мая. „Крайне досадная ситуация, которая портит все планы. Новая авиакомпания так громко вышла на рынок, но первый же опыт сразу негативный“, — выразил разочарование читатель. Он добавил, что не имеет права на компенсацию, поскольку уведомление было отправлено за 17 дней.

Кроме того, стало известно, что авиакомпания отменила и другие рейсы из Таллинна.

Оптимальнее начинать в июле

Представитель Marabu заявил, что изначально действительно планировалось начать полеты уже в мае, но их всё же пришлось перенести на июль.

"В ходе анализа планов полетов мы увидели, что для более эффективного запуска эстонских маршрутов оптимально начинать их в июле. Мы очень ждем, когда сможем открыть прямые рейсы Marabu в Таллинн и предложить всем жителям Эстонии хорошие стыковочные варианты“, — прокомментировал Пауль Швайгер, исполнительный директор авиакомпании Marabu.