Эстонские бизнесмены покупают два отеля в Таллинне и переводят их под всемирно известные бренды
До сих пор занимавшиеся в основном развитием недвижимости предприниматели Мадис Мяги и Янно Парик заключили договор о покупке таллиннских отелей L'Embitu и L'Ermitage и в будущем будут управлять ими под брендами Mövenpick и ibis Styles, принадлежащими одному из крупнейших гостиничных концернов в мире Accor.
Игорь Якобсон, нынешний владелец отелей L'Embitu и L'Ermitage, передаст управление отелями новым собственникам. Покупателями являются принадлежащие предпринимателям Мадису Мяги и Янно Парику холдинговые компании, которые до сих пор в основном занимались девелопментом недвижимости в Эстонии. Условием завершения сделки является получение соответствующего разрешения Департамента конкуренции. Ожидается, что процедура выдачи разрешения займет примерно месяц. По соглашению сторон цена сделки является конфиденциальной.
После завершения сделки управление купленными отелями перейдет к связанному с новыми владельцами предприятию Duco OÜ. Отели присоединятся к портфелю одной из крупнейших в мире гостиничных групп Accor, расширяя ее сеть в Эстонии и в регионе. Согласно планам, с октября этого года, отель L'Embitu на 125 номеров будет называться Mövenpick Tallinn, став первым в Эстонии отелем бренда Swiss Premium. Название отеля L'ermitage на 122 номера пока останется прежним, а после реконструкции весной 2025 года отель откроется под новым названием ibis Styles Tallinn, став первым в Таллинне отелем креативного бренда, известного своим уникальным дизайном. Кроме того, компания Duco продолжит управлять открывшимся в 2019 году отелем Ibis Tallinn Center на 190 номеров, строительством и эксплуатацией которого занимались те же предприниматели.
Предыдущий владелец отелей Игорь Якобсон отметил, что сделке предшествовали подробные переговоры с рядом заинтересованных покупателей, но решающими в выборе – наряду с другими факторами – стали опыт, дальновидность и способность новых владельцев эффективно развивать отельный бизнес. „Отели были приобретены новыми собственниками, обладающими богатым опытом в сфере услуг размещения и недвижимости. Я надеюсь, что добавление достойных международных брендов поможет дальнейшему развитию всей сферы эстонского гостиничного бизнеса“, - сказал Якобсон.
По словам исполнительного директора нового оператора отелей Duco OÜ Мадиса Лайда, после завершения сделок количество гостиничных номеров в Таллинне, находящихся под управлением Duco, достигнет 437: „Многолетний опыт нашей команды в управлении отелями и предшествующее сотрудничество с Accor побуждают к расширению. Возможность впервые вывести на эстонский рынок признанные во всем мире бренды Mövenpick и ibis Styles – захватывающая для нас задача“.
По словам руководителя по развитию Accor в Польше и странах Балтии Катажины Славинской, целью Accor является укрепление присутствия как в Таллинне, так и в странах Балтии: „Положительный опыт эксплуатации отеля Ibis Tallinn Center побуждает нас к расширению сотрудничества с компанией Duco. Mövenpick и Ibis Styles станут новыми для региона брендами, предлагая клиентам еще более широкий спектр услуг по размещению. Это значительное достижение для портфеля нашего концерна в регионе. Мы верим, что новые отели, работающие под известными брендами и пользующиеся популярностью у гостей со всего мира, покорят сердца прибывающих в Таллинн туристов“.
Mövenpick и ibis Styles
По всему миру насчитывается более 110 отелей и курортов под брендом Mövenpick, а к 2025 году планируется открыть еще 50 отелей, которые сохранят верность своему швейцарскому – и кулинарному – наследию. Mövenpick с самого начала придерживается экологически безопасного подхода, который остается основой деятельности бренда. В знак признания целостного подхода бренда к устойчивому развитию и глубокой приверженности защите местной окружающей среды и сообществ, с 2017 года Green Globe ежегодно называет Mövenpick самой устойчивой гостиничной компанией в мире.
ibis Styles – это бренд эконом-класса концерна Accor, встречающий гостей креативным дизайном и игривой атмосферой. Благодаря уникальной концепции дизайна, основанной на определенной теме, и уверенному оптимистичному подходу отели ibis Styles предлагают простое, современное и экономичное гостеприимство. Каждый отель ibis Styles оформлен в уникальном стиле: от дизайна до вывесок и одежды персонала. Дружелюбный персонал удивит гостей приятными мелочами, которые сделают каждое пребывание индивидуальным и особенным. В более чем 560 отличающихся уникальным дизайном отелях ibis Styles в более чем 45 странах мира тепло приветствуют пары, семьи, индивидуальных путешественников и деловых гостей.
Accor
Accor – одна из крупнейших в мире гостиничных франшиз, включающая более 5 400 отелей и 10 000 заведений общественного питания, а также оздоровительных центров и центров сотрудничества в 110 странах мира. Концерн обладает одной из наиболее разнообразных полностью интегрированных систем управления в отрасли, охватывающей более 40 гостиничных брендов: от роскошных до бюджетных отелей, включая компанию по управлению гостевыми домами Ennismore. Accor фокусируется на продвижении позитивных мер в области деловой этики, ответственности в туристическом секторе, экологической устойчивости, ориентированной на сообщества деятельности, а также на разнообразии и инклюзивности.
Основанная в 1967 году компания Accor SA располагает штаб-квартирой во Франции и публично котируется на парижской бирже Euronext (код ISIN: FR0000120404), а также на внебиржевом рынке в США (тиккер: ACCYY). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.group.accor.com и присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram и TikTok.