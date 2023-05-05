Эстонские бизнесмены покупают два отеля в Таллинне и переводят их под всемирно известные бренды

По словам исполнительного директора нового оператора отелей Duco OÜ Мадиса Лайда, после завершения сделок количество гостиничных номеров в Таллинне, находящихся под управлением Duco, достигнет 437: „Многолетний опыт нашей команды в управлении отелями и предшествующее сотрудничество с Accor побуждают к расширению. Возможность впервые вывести на эстонский рынок признанные во всем мире бренды Mövenpick и ibis Styles – захватывающая для нас задача“.

Предыдущий владелец отелей Игорь Якобсон отметил, что сделке предшествовали подробные переговоры с рядом заинтересованных покупателей, но решающими в выборе – наряду с другими факторами – стали опыт, дальновидность и способность новых владельцев эффективно развивать отельный бизнес. „Отели были приобретены новыми собственниками, обладающими богатым опытом в сфере услуг размещения и недвижимости. Я надеюсь, что добавление достойных международных брендов поможет дальнейшему развитию всей сферы эстонского гостиничного бизнеса“, - сказал Якобсон.

После завершения сделки управление купленными отелями перейдет к связанному с новыми владельцами предприятию Duco OÜ. Отели присоединятся к портфелю одной из крупнейших в мире гостиничных групп Accor, расширяя ее сеть в Эстонии и в регионе. Согласно планам, с октября этого года, отель L'Embitu на 125 номеров будет называться Mövenpick Tallinn, став первым в Эстонии отелем бренда Swiss Premium. Название отеля L'ermitage на 122 номера пока останется прежним, а после реконструкции весной 2025 года отель откроется под новым названием ibis Styles Tallinn, став первым в Таллинне отелем креативного бренда, известного своим уникальным дизайном. Кроме того, компания Duco продолжит управлять открывшимся в 2019 году отелем Ibis Tallinn Center на 190 номеров, строительством и эксплуатацией которого занимались те же предприниматели.

Игорь Якобсон, нынешний владелец отелей L'Embitu и L'Ermitage, передаст управление отелями новым собственникам. Покупателями являются принадлежащие предпринимателям Мадису Мяги и Янно Парику холдинговые компании, которые до сих пор в основном занимались девелопментом недвижимости в Эстонии. Условием завершения сделки является получение соответствующего разрешения Департамента конкуренции. Ожидается, что процедура выдачи разрешения займет примерно месяц. По соглашению сторон цена сделки является конфиденциальной.

По словам руководителя по развитию Accor в Польше и странах Балтии Катажины Славинской, целью Accor является укрепление присутствия как в Таллинне, так и в странах Балтии: „Положительный опыт эксплуатации отеля Ibis Tallinn Center побуждает нас к расширению сотрудничества с компанией Duco. Mövenpick и Ibis Styles станут новыми для региона брендами, предлагая клиентам еще более широкий спектр услуг по размещению. Это значительное достижение для портфеля нашего концерна в регионе. Мы верим, что новые отели, работающие под известными брендами и пользующиеся популярностью у гостей со всего мира, покорят сердца прибывающих в Таллинн туристов“.

Mövenpick и ibis Styles

По всему миру насчитывается более 110 отелей и курортов под брендом Mövenpick, а к 2025 году планируется открыть еще 50 отелей, которые сохранят верность своему швейцарскому – и кулинарному – наследию. Mövenpick с самого начала придерживается экологически безопасного подхода, который остается основой деятельности бренда. В знак признания целостного подхода бренда к устойчивому развитию и глубокой приверженности защите местной окружающей среды и сообществ, с 2017 года Green Globe ежегодно называет Mövenpick самой устойчивой гостиничной компанией в мире.

ibis Styles – это бренд эконом-класса концерна Accor, встречающий гостей креативным дизайном и игривой атмосферой. Благодаря уникальной концепции дизайна, основанной на определенной теме, и уверенному оптимистичному подходу отели ibis Styles предлагают простое, современное и экономичное гостеприимство. Каждый отель ibis Styles оформлен в уникальном стиле: от дизайна до вывесок и одежды персонала. Дружелюбный персонал удивит гостей приятными мелочами, которые сделают каждое пребывание индивидуальным и особенным. В более чем 560 отличающихся уникальным дизайном отелях ibis Styles в более чем 45 странах мира тепло приветствуют пары, семьи, индивидуальных путешественников и деловых гостей.

Accor

Accor – одна из крупнейших в мире гостиничных франшиз, включающая более 5 400 отелей и 10 000 заведений общественного питания, а также оздоровительных центров и центров сотрудничества в 110 странах мира. Концерн обладает одной из наиболее разнообразных полностью интегрированных систем управления в отрасли, охватывающей более 40 гостиничных брендов: от роскошных до бюджетных отелей, включая компанию по управлению гостевыми домами Ennismore. Accor фокусируется на продвижении позитивных мер в области деловой этики, ответственности в туристическом секторе, экологической устойчивости, ориентированной на сообщества деятельности, а также на разнообразии и инклюзивности.

Основанная в 1967 году компания Accor SA располагает штаб-квартирой во Франции и публично котируется на парижской бирже Euronext (код ISIN: FR0000120404), а также на внебиржевом рынке в США (тиккер: ACCYY). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.group.accor.com и присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram и TikTok.