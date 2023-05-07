В Турции эстонских туристов вместо 5-звездочного отеля поселили в пристройке для рабочих. Компенсация за это не положена

Турист купил семейный пакетный тур в Турцию с 18 августа по 1 сентября 2022 года. Стоимость путевки для семьи из 5 человек составила 3782,97 евро, проживание было обещано в 5-звездочном отеле.

Однако по прибытии в гостиницу эстонских путешественников вместо основного здания гостиницы разместили в пристройке, которая предназначалась для рабочих и где не было заявленных в договоре условий.