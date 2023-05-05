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05.05.2023, 13:12

Таллиннский городской музей в День Таллинна, 15 мая, приглашает прокатиться на историческом трамвае

 
ФОТО: Tallinna linnamuuseum

В День Таллинна, 15 мая, Таллиннский городской музей организует бесплатные исторические путешествия на трамвае. Можно будет посмотреть на город из окна трамвая и послушать рассказы гидов о прошлом, настоящем и будущем нашей столицы.

Исторический трамвай — это особая экскурсия, на которой гиды расскажут пассажирам об истории Таллинна за окном трамвая, следующего по маршруту Вана-Лыуна — Копли — Вана-Лыуна. Исторический трамвай отправляется по определенному графику. Поскольку количество мест в трамвае ограничено, для посещения экскурсии необходимо заранее взять бесплатный билет.

Трамвайные экскурсии проводятся в поддержку программы „Таллинн — Зеленая столица Европы“ и побуждают горожан пользоваться общественным транспортом. Трамвай — это достойное и экологичное средство передвижения с давними традициями. История трамвая в Таллинне ведет свое начало с 1888 года. Именно тогда была запущена первая городская конка по маршруту Ванатуру каэл — Кадриорг.

Исторический трамвай проследует от Вана-Лыуна в Копли и обратно. Промежуточных остановок не предусмотрено. Экскурсия продлится около 1,5 часов, интересно будет и взрослым, и детям школьного возраста.

Первая поездка состоится в 13:00 с торжественного старта под музыку духового оркестра Таллиннского городского транспорта. Пассажирам трамвая выдадут наушники, чтобы они могли не только наслаждаться видами из окна, но и слушать увлекательные истории и легенды из жизни города.

Экскурсия одновременно как эстонском, так и русском языках: в 13:00, 15:00 и 17:00.
В 19:00 - только на эстонском.

Количество пассажиров ограничено — всего в каждой поездке могут участвовать не более 50 человек. Для участия в экскурсии необходим предварительно оформленный бесплатный билет, который можно забронировать на сайте музея.

Зарегистрироваться на экскурсию на русском языке

Зарегистрироваться на экскурсию на эстонском языке

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