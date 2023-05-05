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05.05.2023, 14:23

20 мая в Музее под открытым небом с размахом отметят всемирный День вышиванки

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ФОТО: Andrii_K | Shutterstock, Andrii_K

Ко всемирному Дню вышиванки Ассоциация украинских организаций в Эстонии совместно с Музеем под открытым небом организовывает уникальный праздник – фестиваль „Вышиванка объединяет – Rahvustikandi Päev“!

Это событие призвано объединить украинцев и жителей Эстонии в желании сохранить народные традиции и культуру, а также познакомить друг друга со своим этносом и национальным культурным достоянием.

Фестиваль состоится 20 мая на территории „Музея под открытым небом“ (хутор Сетту) и продлится с 12:00 до 18:00.

В этот день вас ждет много интересных мероприятий:

  • ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских и эстонских производителей;

  • мастер-классы для детей и взрослых;

  • фуд-корты с украинской и эстонской кухней, сладостями и напитками;

  • концертная программа с национальными танцами и пением;

  • праздничная лотерея и викторина;

  • масштабное фото в вышиванках.

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