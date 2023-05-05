20 мая в Музее под открытым небом с размахом отметят всемирный День вышиванки(4)
Ко всемирному Дню вышиванки Ассоциация украинских организаций в Эстонии совместно с Музеем под открытым небом организовывает уникальный праздник – фестиваль „Вышиванка объединяет – Rahvustikandi Päev“!
Это событие призвано объединить украинцев и жителей Эстонии в желании сохранить народные традиции и культуру, а также познакомить друг друга со своим этносом и национальным культурным достоянием.
Фестиваль состоится 20 мая на территории „Музея под открытым небом“ (хутор Сетту) и продлится с 12:00 до 18:00.
В этот день вас ждет много интересных мероприятий:
ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских и эстонских производителей;
мастер-классы для детей и взрослых;
фуд-корты с украинской и эстонской кухней, сладостями и напитками;
концертная программа с национальными танцами и пением;
праздничная лотерея и викторина;
масштабное фото в вышиванках.