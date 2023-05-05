В это Музейное воскресенье вновь можно посетить Эстонский музей современного искусства

По словам вице-мэра Каареля Оя, весной в городских музеях открылись новые выставки, поэтому даже у тех, кто недавно посещал их, есть повод сделать это вновь. „Тема городской природы рассматривается и в Музее фотографии на выставке Дана Миккина „Природа берет верх“, которая открылась в конце апреля, и на юбилейной выставке Анне Пармасто в Музее Вильде. Важное значение имеет также выставка, открывающая сезон в Эстонском музее современного искусства – „Прощай, Восток! Прощай, Нарцисс!“».

Исполнительный директор Эстонского музея современного искусства Кади Кескюла пригласила посетить выставку, рассказывающую о Восточной Европе и войне в Украине. „Эта выставка открыта всего две недели назад и уже получила трогательную обратную связь от посетителей музея. В Музейное воскресенье пройдут бесплатные экскурсии на эстонском, русском и английском языках, также открыта после ремонта зона приема гостей“, - сказала Кескюла.

В это воскресенье, 7 мая, можно бесплатно по предварительной регистрации посетить следующие филиалы Таллиннского городского музея: Таллиннский музей городской жизни (ул. Вене, 17), Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей фотографии (ул. Раэкоя, 4/6), Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а), Музей Каламая (ул. Коцебу, 16), Дом Петра I (ул. Мяэкалда, 2).

Без предварительной регистрации в это воскресенье можно посетить музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге: Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а), Музей Мати Унта (Койдула, 17). Также без регистрации можно посетить галерею культурного центра „Кая“ (Вильде теэ, 118), Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства (Коорти, 24), Ныммеский музей (Яама, 18), а также Эстонский музей современного искусства (Курси, 5).

В этом году Музейное воскресенье состоится также 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря.