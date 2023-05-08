Город с населением 73 000 человек проваливается под землю из-за вырубки лесов

Бразильский город Буритикупу находится под большой угрозой — он может в буквальном смысле провалиться под землю. Вырубка леса рядом с поселением ослабила почву, затруднив поглощение лишней воды. Эрозия почвы приводит к образованию огромных кратеров рядом с городом, пишет "Моя Планета".

Кратеры глубиной до 70 метров и оползни угрожают стереть город с лица земли в течение ближайших 30-40 лет. Вокруг Буритикупу уже есть 26 оврагов длиной более 300 метров, которые образовались в результате многолетней вырубки лесов. В этом году из-за сильных дождей ситуация стала еще более печальной — власти назвали ситуацию „общественным бедствием“.

На снимках с воздуха видно, что кратеры уже доходят прямо до окраины города. За последнее десятилетие уже разрушено более 50 домов, а за последние 20 лет семь человек погибли от падения в овраги. Власти и управление гражданской обороны следят за ростом и появлением новых дыр в земле, и занимаются переселением семей. Мэр Буритикупу Жоао Карлос назвал ситуацию сложной и заявил, что в список решений экологической проблемы входят компенсации переселенцам, строительство новых жилых комплексов и работа дренажных служб.

Появление оврагов в Буритикупу начиналось с трещин в земле, возникших из-за дождевой воды. Со временем овраги превратились в огромные кратеры. Без деревьев, укрепляющих землю и связывающих слой почвы сверху, поверхностные воды будут продолжать собираться в уязвимых местах, размывая окружающую почву, пишет Daily Mail.

Регион сильно страдает от обезлесения: с 2000 по 2020 год Буритикупу потерял 41% древесного покрова. Из-за вырубки лесов в Бразилии тропическим лесам Амазонии стало труднее восстанавливаться после засух, пожаров и оползней. Проблема только усугубляется: за первые шесть месяцев 2022 года была вырублена территория, в пять раз превышающая площадь Нью-Йорка — это самый высокий показатель за последние шесть лет.