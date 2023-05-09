ФОТО | С морковкой, с кокосовым молоком, со вкусом джелато... В Таллинне прошел фестиваль крафтового пива

За стоимость билета каждый гость фестиваля получал бокал для дегустации (который можно было унести домой в качестве сувенира) и возможность неограниченно пить пиво. Да, сколько душе угодно - пока пивные кеги не опустеют. Звучит как рай, не правда ли? Однако это требует значительной силы воли - хочется же попробовать все, да еще и трезвость ума сохранить.

На фестивале было представлено 45 разных пивоварен, среди которых были производители пива как из Эстонии, так и из-за границы - от Франции до США. Стоит отметить, что наши местные пивоварни ничем не уступают заморским, а сидр от Jaanihanso, приготовленный методом шампанизации, и вовсе был лучшим среди сидров, которые предлагали на фестивале.

Поражало и обилие вкусов. Оказывается, пиво можно сделать со вкусом практически чего угодно: мяты, черники, джелато... А в приготовлении использовать хоть морковь, хоть свеклу, хоть кокосовое молоко. От крепких портеров до легких сауэров, на фестивале можно было попробовать все.