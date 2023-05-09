Эстонская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе

В этом году итальянские эксперты признали лучшей пиццерию Sartoria Panatieri в Барселоне.

Второе место у пиццерии Bæst в Копенгагене. Третье место второй год подряд занимает английская пиццерия 50 Kalò London.

В ТОП-50 лучших пиццерий Европы в этом году попала и эстонская Kaja Pizza Köök. В прошлом году она уже входила в список лучших европейских пиццерий - тогда она заняла 44 место. В этом же году таллиннская пиццерия опустилась на шесть позиций, заняв 50 место.

А вот рижская пиццерия PEPPO’s Pizzeria Contemporanea улучшила свои позиции и заняла 48 место.

Финские пиццерии получили сразу три места в рейтинге: Forza (7 место) и Pizzeria Luca (31 место) в Хельсинки, а также 450°C (35 место) в Турку.

Несмотря на то, что это итальянская премия, в рейтинге они не представлены и с европейскими пиццериями не соревнуются. Для итальянских пиццерий всегда составляется отдельный рейтинг.

ТОП-10 лучших пиццерий Европы в 2023 году выглядит так:

Sartoria Panatieri (Барселона, Испания)

Bæst (Копенгаген, Дания)

50 Kalò (Лондон, Великобритания)

Via Toledo Enopizzeria (Вена, Австрия)

Pizza Zulù (Фюрт, Германия)

Fratelli Figurato (Мадрид, Испания)

Forza (Хельсинки, Финляндия)

Napoli On The Road (Лондон, Великобритания)

NNea (Амстердам, Нидерланды)

La Balmesina (Барселона, Испания).