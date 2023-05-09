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09.05.2023, 08:00

Эстонская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе

 
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ФОТО: V. Matthiesen | Shutterstock

Итальянский портал 50toppizza.it составил рейтинг лучших пиццерий вне Италии в 2023 году. В список лучших попала и эстонская пиццерия.

В этом году итальянские эксперты признали лучшей пиццерию Sartoria Panatieri в Барселоне.

Второе место у пиццерии Bæst в Копенгагене. Третье место второй год подряд занимает английская пиццерия 50 Kalò London.

В ТОП-50 лучших пиццерий Европы в этом году попала и эстонская Kaja Pizza Köök. В прошлом году она уже входила в список лучших европейских пиццерий - тогда она заняла 44 место. В этом же году таллиннская пиццерия опустилась на шесть позиций, заняв 50 место.

А вот рижская пиццерия PEPPO’s Pizzeria Contemporanea улучшила свои позиции и заняла 48 место.

Финские пиццерии получили сразу три места в рейтинге: Forza (7 место) и Pizzeria Luca (31 место) в Хельсинки, а также 450°C (35 место) в Турку.

Несмотря на то, что это итальянская премия, в рейтинге они не представлены и с европейскими пиццериями не соревнуются. Для итальянских пиццерий всегда составляется отдельный рейтинг.

ТОП-10 лучших пиццерий Европы в 2023 году выглядит так:

  • Sartoria Panatieri (Барселона, Испания)

  • Bæst (Копенгаген, Дания)

  • 50 Kalò (Лондон, Великобритания)

  • Via Toledo Enopizzeria (Вена, Австрия)

  • Pizza Zulù (Фюрт, Германия)

  • Fratelli Figurato (Мадрид, Испания)

  • Forza (Хельсинки, Финляндия)

  • Napoli On The Road (Лондон, Великобритания)

  • NNea (Амстердам, Нидерланды)

  • La Balmesina (Барселона, Испания).

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