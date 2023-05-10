Яркая "Весенняя выставка Дома искусства" представляет лучшие произведения современного искусства

По словам представителя спонсоров Райна Тамма, участие в работе такого жюри отнимает много времени, а сделать выбор крайне трудно, поскольку из множества хороших работ нужно выбрать лишь очень небольшую часть. „Высказывается множество разных мнений. Делая выбор, необходимо найти баланс между художественным уровнем произведений и возможным интересом публики, между опытными художниками и новичками, стараясь дать как можно более разносторонний обзор художественного ландшафта Эстонии. И, как мы единогласно признали, нельзя воспринимать все слишком всерьез, должно оставаться место и для шутки“, – говорит Райн Тамм.

„Нынешняя экспозиция более концентрирована, чем обычно, но при этом она более разнолика и пестра. Здесь не увидишь повторяющихся мотивов. Как всегда, представлены художники, обладающие разным опытом и навыками, как всегда, экспозиция отражает выбор жюри, – а выбор этот был отнюдь не единодушным – и, как всегда, нас объединяет общая надежда на открытие новых подходов и интересных творцов“, – говорит член жюри и куратор Дома искусства Тамара Луук.

Работы художников, которые будут экспонироваться на весенней выставке, отобраны жюри, в состав которого вошли президент Союза художников Эстонии Элин Кард и его вице-президент Вано Аллсалу, дизайнер выставки Каарел Ээльма, куратор Дома искусства Тамара Луук и меценат Райн Тамм. По мнению жюри, уровень работ, отобранных для выставки, исключительно высок. Свои работы на конкурс представили 270 художников, жюри выбрало 50 из них.

Традицией Весенней выставки стало вручение приза зрительских симпатий. К радости участников, на этот раз призовой фонд стал существенно больше, чем в прошлом году. Покровители искусства Тийт Пруули, Яан Маницки, Рийво Антон, Айвар Берзин и Райн Тамм приготовили для победителя зрительского голосования приз в размере 6000 евро, который будет вручен на церемонии награждения 21 июня в 18:00.

Зрители могут проголосовать за своего фаворита в павильоне Дома искусства до 17 июня. Среди всех проголосовавших будет разыграна подарочная карта художественной платформы NOBA стоимостью 500 евро. Имя выигравшего подарочную карту будет объявлено вместе с именем лауреата премии зрительских симпатий на последней неделе работы выставки. Ежегодная выставка также является выставкой-продажей, представленные работы можно приобрести на месте, в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства или на художественной платформе NOBA.

Приглашаем вас на открытие выставки в пятницу, 12 мая, в 18 часов. Во время работы выставки будет доступен каталог, составителем которого станет Элин Кард, а оформителем – Марис Линдоя. Каталог можно приобрести на стойке регистрации павильона Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства.

Выставочный павильон Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства находится рядом с Центром Линдакиви по адресу Яан Коорти 24 и открыт со среды по воскресенье с 12 до 19 часов. Вход бесплатный. Экскурсия на эстонском языке с участием куратора Дома искусства состоится в воскресенье, 14 мая, в 14:00.

Еженедельные экскурсии по выставке в сопровождении гида проводятся по четвергам в 18:00 и субботам в 13:00 на эстонском языке, по средам в 18:00 и субботам в 15:00 на русском языке.

Целевое учреждение Таллиннский Дом искусства – институция современного искусства, которая в 2022-2024 годах представляет выставочные проекты на двух площадках: в павильоне Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ и Таллиннской Городской галерее. Монтаж выставок выполняет бюро Valge Kuup.