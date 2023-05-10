Количество посещающих Эстонию иностранных туристов продолжает расти

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в марте в предприятиях по размещению Эстонии по сравнению с предыдущим годом остановилось больше как местных, так и зарубежных туристов: количество зарубежных туристов составило 101 700, а местных туристов — 124 500. „По сравнению с мартом 2022 года зарубежных туристов было на 33% больше. Докризисного уровня марта 2019 года количество зарубежных туристов еще не достигло и все еще остается ниже этого показателя на 18%“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов за год увеличилось на 8%.