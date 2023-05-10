Количество посещающих Эстонию иностранных туристов продолжает расти
По данным Департамента статистики, в марте 2023 года в предприятиях по размещению остановилось около 226 000 туристов, что на 18% больше, чем в том же месяце годом ранее. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 15%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в марте в предприятиях по размещению Эстонии по сравнению с предыдущим годом остановилось больше как местных, так и зарубежных туристов: количество зарубежных туристов составило 101 700, а местных туристов — 124 500. „По сравнению с мартом 2022 года зарубежных туристов было на 33% больше. Докризисного уровня марта 2019 года количество зарубежных туристов еще не достигло и все еще остается ниже этого показателя на 18%“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов за год увеличилось на 8%.
В марте в годовом сравнении увеличилось количество туристов как из многих стран Европы, так и из стран за пределами Европы. Большинство туристов (около 40 000) прибыло из Финляндии. Из Латвии прибыло 19 000 туристов. Из обеих стран прибыло больше туристов, чем в марте прошлого года. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Германии, Литвы, Великобритании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Польши и стран Азии. Из зарубежных туристов 69% отметили целью своей поездки отдых, 26% — работу. Из зарубежных туристов 76% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэне-Вируском, Саареском, Валгаском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 216 000 ночей.
Среди местных туристов 67% были на отдыхе и 24% — в рабочей поездке. Больше всего местных туристов, т. е. 35%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский уезд, 11% — Тартуский и 10% — Ида-Вируский уезд. В Валгаском уезде остановилось 6%, в Ляэне-Вируском и Саареском уезде — по 5% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 212 000 ночей.
В марте свои услуги гостям предлагали 915 предприятий по размещению. В распоряжении туристов было 21 000 номеров и 47 000 койко-мест, заполнены были 40% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 43 евро в сутки на человека, что на 6 евро дороже, чем в марте 2022 года, и на 7 евро дороже, чем в марте 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки повысилась на 15%. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 51 евро, в Тартуском — 48 евро, в Харьюском — 45 евро, в Ида-Вируском — 44 евро и в Пярнуском уезде — 36 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.