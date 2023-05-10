Празднование Дня Таллинна начнется уже в это воскресенье

„Празднование Дня Таллинна призвано укрепить чувство родного города среди жителей Таллинна и отдать дань уважения многовековой истории столицы. Однако этот год особенный, поскольку наш город носит титул Зеленой столицы Европы. Именно поэтому программа праздника составлена так, чтобы как можно больше мероприятий проходило в открытом городском пространстве — от экскурсии с орнитологом на Пальяссааре до концертов под открытым небом на площади Вабадузе и в Кадриорге, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Традицонно состоится и посвященный Таллинну диктант, на который мы приглашаем всех любителей эстонского языка 15 мая в Таллиннский зоопарк“.

В качестве предварительного мероприятия в Год зеленой столицы в субботу, 13 мая в 7 часов утра с парковки пляжа Пикакари начнется экскурсия, во время которой орнитолог-любитель Пеэп Веэдла проведет желающих по местам обитания таллиннских птиц и познакомит с их пением. Информацию о регистрации на экскурсию можно найти здесь .

Мероприятия Дня Таллинна по традиции начнутся со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, соединяющих Верхний и Нижний город. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, мэр их открывает, после чего руководители приветствуют горожан. Премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт откроют ворота на Люхике Ялг в воскресенье, 14 мая, в 10:00.

В воскресенье с 12 до 14 на площади Вабадузе будут выступать группы народного танца, а затем непременно стоит посетить парк Кадриорг, где в 15:00 начнется концерт, посвященный Дню Таллинна, — красивое мероприятие, подходящее и для вечера Дня матери. Выступят Андреас, Олли, Иво Линна и Supernova, а также Кайре Вилгатс и Отт Лепланд.

В понедельник, 15 мая, в 10:30 на Ратушной площади состоится торжественное открытие Дня Таллинна, выступит Таллиннский полицейский оркестр. С 10:30 до 18:00 можно посетить Ратушу, отметившую в прошлом году свое 700-летие.