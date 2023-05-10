Путин отменил запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний

Согласно документу, признается утратившим в силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года под номером 287 „Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий“.

Указ номер 287 вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также этим же документом рекомендовалось туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Кроме того, как сообщили на Смоленской площади, отменяется и рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. „Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность“, — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Авиакомпании РФ после выхода указа президента России о снятии ограничений на полеты между Россией и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю, сообщил представитель Минтранса РФ. „В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства“, — отметил он.