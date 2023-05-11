"Чудо света нужно уважать!" Туристов выгнали из Мачу-Пикчу за фото в обнаженном виде

Два европейских туриста, один француз, а другой швейцарец, были изгнаны 4 мая из перуанского объекта всемирного наследия Мачу-Пикчу после того, как один позировал обнаженным, а другой его фотографировал, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на издание Laprensa latina.