"Чудо света нужно уважать!" Туристов выгнали из Мачу-Пикчу за фото в обнаженном виде(2)
Два европейских туриста, один француз, а другой швейцарец, были изгнаны 4 мая из перуанского объекта всемирного наследия Мачу-Пикчу после того, как один позировал обнаженным, а другой его фотографировал, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на издание Laprensa latina.
„Чудо света нужно уважать! Иностранец, который разделся только для того, чтобы сфотографироваться в Мачу-Пикчу в Куско, был задержан туристическим Перуанской национальной полициtq“, — сообщило ведомство в соцсетях.
Позже директор по культуре Куско Марица Роса Кандиа прокомментировала, что голого туриста заметили возле Дома Хранителя в верхней части цитадели инков.
„Находиться без одежды в Археологическом парке Мачу-Пикчу не разрешено правилами», — сказала Кандиа.
Сделанные 23-летним французом фотографии 26-летнего швейцарца были удалены на глазах у сотрудников полиции, а туристы переданы в полицейский участок для продолжения разбирательства. Кандия призвал посетителей соблюдать правила посещения.