Таллиннский аэропорт готовится к сезону массовых отпусков: смотрите, куда можно улететь этим летом

Авиакомпанией с самой большой долей рынка стала в апреле airBaltic, которая обслуживает 23% всех пассажиров и предлагает на выбор 10 пунктов назначения. Доля рынка Ryanair составила 17%, Lufthansa – 12%, а Finnair – 9%.

В апреле регулярные рейсы совершались по 27 прямых направлениям, к которым добавилось 8 чартерных направлений. Регулярными рейсами традиционно больше всего летали в Хельсинки и в Ригу, куда еженедельно совершается, соответственно, 50 и 30 рейсов. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в апреле 74%, в прошлом году показатель за тот же период был 66%.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, этим летом airBaltic добавит в Таллинне один самолет, тем самым значительно увеличивая объем своих полетов из Таллинна. „В первые дни мая мы открыли четыре новых маршрута airBaltic: Сплит, Родос, Дубровник и Ираклион. На лето вновь открыт прямой рейс в Берлин с четырьмя вылетами в неделю и в Осло с двумя вылетами, что вместе с рейсами Norwegian обеспечит семь рейсов в Осло в неделю. Рейсы по летним направлениям в Малагу и Ниццу теперь будут выполняться три дня в неделю, а частота рейсов в Париж увеличится до четырех в неделю“, – сказал Пяргмяэ.

Любителям Италии в этом летнем сезоне предлагаются на выбор три направления Ryanair: Милан (Бергамо), Рим (Чампино) и Венеция (Тревизо), а также рейс Wizz Air в Милан Мальпенса. Греческая авиакомпания Aegean открывает прямые рейсы в Афины 16 мая, что позволит вам открыть для себя столицу, а также удобные пересадки, чтобы открыть для себя всю Греции.

В апреле также начался очень активный сезон отпусков в Турции, благодаря чему Анталия вошла в пятерку самых заполняемых направлений из Таллинна. В пик летнего сезона из Таллинна в Анталию ежедневно летает до пяти рейсов (регулярные и SunExpress и чартерные рейсы). В мае Smartlynx также откроет чартерные рейсы из Таллинна на Корфу, а те, кто интересуется прелестями Черногории, смогут летать прямым рейсом в Тиват.

В апреле региональные аэропорты приняли, прошел в общей сложности, 5 421 пассажира, в том числе рекордные 3 396 пассажиров в Курессааре и рекордные 1 348 пассажиров в Кярдла. Аэродром Рухну обслужил 343 пассажиров, аэродром Пярну – 312, а аэропорт Тарту – 22 пассажира. В апреле на остров Кихну не было ни одного рейса. По словам Пяргмяэ, есть хорошие новости и для региональных аэропортов, поскольку с 25 мая возобновится маршрут Хельсинки-Пярну, обслуживаемый авиакомпанией NyxAir.