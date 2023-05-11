Не пропустите! В августе в Таллинне вновь пройдет Фестиваль мороженого
Самый сладкий праздник для всей семьи Праздник мороженого снова состоится на Таллиннском Певческом поле!
27 августа на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится Праздник Мороженого. На месте можно будет попробовать самый широкий выбор мороженого от местных и иностранных производителей.
Как всегда в парковой зоне Певческого поле для всей семьи будет представлена обширная культурно - развлекательная программа. Весь день публику будут развлекать веселые аниматоры и большие ростовые куклы. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. По многочисленным просьбам в рамках праздника снова состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Принять участие в соревновании может любой желающий. Для регистрации нужно написать на эмейл: jaatisepidu@gmail.com. Специально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк.
Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. Весь день публику будут развлекать аниматоры фирмы „Wonder Planet“.
В программе:
- Большие гонки на мыльницах
- Большая программа научного Центр науки АХХАА
- На празднике будет работать большой парк Тиволи из Чехии!
На месте также: различные кружки по интересам, мини зоопарк , спортивные клубы и многие другие. Целый день выступления танцевальных коллективов и вокальных студий, веселые аниматоры, большой трансформер и многое другое. Будет весело!
• Групповой билет на 4-ых - (включает 4 бесплатных купона на батуты)
• Обычный билет - (включает 2 бесплатных купона на батуты)
• Входной билет - (включает проход на мероприятие)
Купоны на батуты выдаются на месте при предъявлении билета. Билеты на аттракционы Tivoli можно приобрести на месте в кассе.
Билеты можно купить на Piletilevi, a также на месте в день мероприятия.