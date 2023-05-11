Не пропустите! В августе в Таллинне вновь пройдет Фестиваль мороженого

27 августа на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится Праздник Мороженого. На месте можно будет попробовать самый широкий выбор мороженого от местных и иностранных производителей.

Как всегда в парковой зоне Певческого поле для всей семьи будет представлена обширная культурно - развлекательная программа. Весь день публику будут развлекать веселые аниматоры и большие ростовые куклы. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. По многочисленным просьбам в рамках праздника снова состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Принять участие в соревновании может любой желающий. Для регистрации нужно написать на эмейл: jaatisepidu@gmail.com. Специально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк.

Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. Весь день публику будут развлекать аниматоры фирмы „Wonder Planet“.

В программе:

- Большие гонки на мыльницах

- Большая программа научного Центр науки АХХАА

- На празднике будет работать большой парк Тиволи из Чехии!

На месте также: различные кружки по интересам, мини зоопарк , спортивные клубы и многие другие. Целый день выступления танцевальных коллективов и вокальных студий, веселые аниматоры, большой трансформер и многое другое. Будет весело!

• Групповой билет на 4-ых - (включает 4 бесплатных купона на батуты)

• Обычный билет - (включает 2 бесплатных купона на батуты)

• Входной билет - (включает проход на мероприятие)

Купоны на батуты выдаются на месте при предъявлении билета. Билеты на аттракционы Tivoli можно приобрести на месте в кассе.

Билеты можно купить на Piletilevi, a также на месте в день мероприятия.