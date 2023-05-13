ФОТО | В Старом городе появилась еще одна скульптура трубочиста. Смотрите, где она находится!

Новенький трубочист находится около Ратушной площади в Старом городе - рядом с кафе Kofeman. Теперь это столичное кафе будет известно не только вдохновляющими надписями на стаканчиках кофе и крышечках в форме губ, но и скульптурой трубочиста.

Владелица Kofeman Анастасия Лаврухина говорит, что получить разрешение на установку скульптуры в Старом городе было непросто, но ей это удалось. По ее словам, она решила сделать таллиннцам такой подарок и поблагодарить их за любовь к ее кафе. Помог ей в этом автор уже имеющейся скульптуры трубочиста Тауно Кангро, который был рад отлить для Старого города еще одного трубочиста.

На статуе красуется табличка: „Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе“. Задумка такова, что каждый желающий может бросить в шляпу трубочиста монетку-другую, а потом те, кто не может сам оплатить себе кофе, смогут взять оттуда пару монет и насладиться бодрящим напитком.

Рады скульптуре и гиды, работающие каждый день в Старом городе. По их словам, трубочисты - важная часть истории Таллинна, но экскурсионные маршруты чаще всего не проходят мимо статуи у кинотеатра Sõprus, зато ни одна экскурсия не пропускает Ратушную площадь. Теперь гиды смогут показать туристам новый памятник и рассказать про трубочистов.

Тауно Кангро также напоминает: на счастье нужно обязательно потереть пуговицу трубочиста, и тогда счастье вам будет гарантировано.