Kids Go Free: бесплатный отдых для детей в Дубае этим летом

C Kids Go Free дети смогут не только бесплатно проживать в легендарных отелях Дубая, но также бесплатно посещать кинотеатры, развлекательные комплексы и множество городских достопримечательностей, включая различные смотровые площадки города и даже Музей мадам Тюссо.

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О Департаменте экономики и туризма Дубая

Департамент экономики и туризма Дубая (DET) ставит своей целью оказание поддержки правительству в повышении конкурентоспособности эмирата в сферах мировой экономики и туризма, чтобы поддержать позиционирование Дубая, как ведущего мирового коммерческого центра, инвестиционного хаба и туристического направления. В рамках этой задачи DET направляет усилия на дальнейшее развитие диверсифицированной, инновационной и основанной на услугах экономике Дубая, для привлечения лучших мировых специалистов и ускорения роста производительности. Кроме того, DET поддерживает видение Дубая как лучшего в мире города для жизни и работы, продвигая его и превосходное качество жизни.

