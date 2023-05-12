Легендарное кафе "Komeet" закрылось после 13 лет работы

„Больше ничего не могу сказать — мне искренне жалко, что самая большая и так долго работавшая эстонская кофейня закрыла свои двери. Но мы счастливы, что на протяжении почти 14 лет мы могли предложить людям хорошее место отдыха“, — сказал Ребане.

По словам владельца, решение было вызвано экономической ситуацией: „Расходы растут, цены повышать нельзя, кризис рабочей силы — тут мало что нового. По той же причине, по которой десятки других успешных заведений были вынуждены закрыться за последние несколько месяцев“. Ребане признал, что в скором времени он не смог бы выполнять свои обязательства и поэтому решил подать заявление о банкротстве.

Самые большие расходы на кафе были связаны с арендной платой и зарплатой работникам, хотя цены на сырье также взлетели до небес. Однако поднять цены в кафе на 20-25% владельцы не решились. „Платежеспособность людей в Эстонии при таком скачке не увеличивается. Такова экономическая реальность сегодня“, — сказал Ребане.

За решением о возможном продолжении деятельности или закрытии кафе стояли также обстоятельства, о которых Ребане не смог рассказать более подробно из-за соглашения о конфиденциальности. "У нас были определенные надежды, но поскольку они не сбылись, руководитель увидел, что компания больше не может быть устойчивой“.

На сегодняшний день для 28 сотрудников кафе уже найдено новое место работы - об этом позаботился лично Пеэтер Ребане. „Сегодня я полдня обзванивал своих друзей-знакомых, владельцев других кафе-ресторанов. Многие были благодарны, что мы предлагаем им людей, некоторые из которых проработали с нами все 13 лет. У нас была очень профессиональная и хорошая команда“, — сказал владелец кафе. Он убежден, что к завтрашнему дню все сотрудники уже получат новые предложения о работе. „Это было для меня важно, чтобы никто не остался на улице“.