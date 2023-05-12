Как получить 50% скидку на испанский проездной Interrail этим летом?

Испания также объявила о целом ряде скидок на проезд, чтобы стимулировать внутренние поездки, включая 90-процентное снижение цен на билеты на государственные автобусы и некоторые маршруты внутренних поездов.

Как молодые люди в Испании могут получить льготный проездной Interrail?

Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе, от фьордов Норвегии до пляжей Италии.

Абонемент можно заказать на определенный период времени, например, на один месяц, в течение которого его можно использовать практически по всей Европе. Также можно забронировать проездной на определенное количество дней или на одну страну.

В большинство поездов можно сесть, предъявив персоналу свой проездной Interrail на телефоне. Цены начинаются от €194 за четыре дня путешествия в течение одного месяца по 33 странам.

На сайте Interrail можно найти и другие типы проездных билетов исходя из того, когда и куда вы хотите поехать, а также возраста путешествующих. В сети Interrail, охватывающей 33 страны, насчитывается более 40 000 железнодорожных станций.

Новая скидка сделает их более доступными для молодых людей до 30 лет в Испании – об этом 6 мая объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Для получения скидки молодые люди должны забронировать билеты через испанского железнодорожного оператора Renfe. Право на получение субсидий имеют только граждане ЕС, проживающие в Испании.

Испания вводит внутренний железнодорожный проездной

Эта политика является частью более широкого комплекса мер, направленных на привлечение молодежи к путешествиям. В период с 15 июня по 15 сентября молодым людям будет предоставлена 90-процентная скидка на проезд в государственных автобусах и поездах ближнего и среднего следования.