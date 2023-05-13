Пенис Давида и еще 10 произведений искусства, вызвавших нешуточные скандалы
В конце марта директор школы во Флориде ушел в отставку после того, как детям показали фотографию скульптуры Микеланджело Давида – родитель шестиклассника пожаловался на то, что детям демонстрируют порнографию. BBC рассказывает, какие 10 произведений поначалу считались неприемлемо шокирующими, но изменили наше представление об искусстве.
Марк Куинн, „Я“, 1991
Каждые пять лет на протяжении пяти месяцев британский художник Марк Куинн откачивал 5 литров собственной крови и заливал их в охлаждаемую полупрозрачную форму слепка своего лица. Результатом стала регулярная серия автопортретов. Для некоторых эта серия работ Куинна — ужасная и вызывающая отторжение. Для других – олицетворяет смелый вклад в традицию саморепрезентации, в которой также работали многие другие великие художники – Рембрандт, Ван Гог, Синди Шерман.
Аллен Джонс, „Стул“, 1969
Британский поп-художник Аллен Джонс обращался с объектами как с женщинами, и наоборот. „Стул“ (а также сопутствующие ему „Подставка для шляп„ и „Стол„) – это полураздетый женский манекен, ставший неэргономичной и непристойной мебелью. В Международный женский день в марте 1986 года пара активистов облили шовинистическую работу растворителем краски – кислота разъела лицо и шею манекена.
Пьеро Мандзони, „Дерьмо художника“, 1961
Если Дюшан смог представить в качестве самостоятельного объекта искусства писсуар, неудивительно, что на определенном этапе кому-то из художников стало интересно экспериментировать с экскрементами – а затем попытаться выдать их за произведение искусства. В 1961 году итальянский художник-авангардист Пьеро Мандзони сделал именно это — наполнил 90 жестяных банок 2,7 кг своих фекалий.
Считается, что эта работа – тщательно продуманный ответ на насмешливый комментарий, который однажды сделал ему отец, владевший консервной фабрикой – он сравнил работу сына с экскрементами. В 2016 году одна из банок была продана на аукционе за 275 000 евро.
Роберт Раушенберг, „Стертый рисунок де Кунинга“, 1953
В том же году, когда кураторы Музея Виктории и Альберта посчитали, что современные глаза готовы увидеть гениталии Давида, американский художник Роберт Раушенберг попробовал себя в искусстве „обнажать“ вещи. Художник создал произведение искусства, в котором следы карандаша были стерты с бумаги ластиком – для этого эксперимента он убедил своего друга, голландско-американского абстракциониста Виллема де Кунинга, пожертвовать своим недавним рисунком. Готовая работа заставляет наблюдателей задаваться вопросами – является ли изображение без изображения изображением, и может ли считаться произведением искусства представленная работа – пустая рамка, которая рассказывает о художественной потере.
Джуди Чикаго, „Званый ужин“, 1976
Треугольный банкетный стол, сервированный на 39 персон, посвящен вкладу женщин в историю культуры (от Сапфо до Вирджинии Вульф). Он был высмеян за вульгарность, но получил признание за новаторскую перспективу. В произведении присутствуют почти два десятка раскрашенных вручную фарфоровых тарелок, многие из которых украшены цветущими бабочками, напоминающими вульвы. Современная британская художница Корнелия Паркер с презрением отнеслась к инсталляции, посчитав, что Чикаго свела женщин к одним лишь вагинам.
Ричард Серра, „Опрокинутая дуга“, 1981
В 1981 году в Нью-Йорке установили 36-метровую скульптуру Ричарда Серра „Опрокинутая дуга“ – по задумке художника она преграждала площадь и вынуждала пешеходов неизбежно взаимодействовать с искусством. Кто-то видел в ней дань уважения к стальной индустрии США, а кто-то считал, что массивная скульптура „предоставила убежище для террористов, паразитов и вандалов“. Ночью 15 марта 1989 года, после длительных споров и общественных обсуждений бригада строителей разрезала на куски „Опрокинутую дугу“, чтобы убрать ее с площади.
Христо и Жанна-Клод, „Окруженные острова“, 1983
Художники на две недели „упаковали“ 11 необитаемых островов в заливе Майами розовой полипропиленовой тканью. Против работы выступили защитники окружающей среды, которых обеспокоило долгосрочное влияние 603,870 квадратных метров синтетической ткани, натянутой в через места обитания ламантинов и других морских животных. То, что работа привела к диалогу местных чиновников и жителей об уязвимости окружающей среды, было одной из целей художников.
Трейси Эмин, „Моя кровать“, 1998
Хотя кровать как архетипический объект исполняла центральную роль во многих великих произведениях искусства, инсталляция „Моя кровать“ британской художницы Трейси Эмин вызвала возмущение общественности. Объект, который демонстрирует депрессивный эпизод в жизни художницы, позволил многим заключить, что современное искусство вконец сбилось с пути. Тем временем сторонников инсталляции изумило, как более чем 80 лет спустя после того, как Дюшан представил публике свой „Фонтан“, беспорядочная кровать способна вызвать такую реакцию, а также задались вопросом, не связано ли это недовольство тем, что устроила женщина в мужском музее.
Давид Черный, „Акула“, 2005
В ответ на дерзкую инсталляцию британского художника Дэмиена Херста „Физическая невозможность смерти в сознании живущего„ (1991), в которой акула была подвешена в растворе формальдегида, чешский художник Давид Черный представил зрителям связанную по рукам и ногам скульптуру свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Некоторым показалось, что Хусейна поместили в роль жертвы, а для кого-то произведение было неоправданно графичным. В итоге в начале 2006 года запланированная выставка скандальной работы в музее Бельгии отменили указом мэра города из-за опасений, „что определенные группы населения сочтут работу слишком провокационной“.
Пол Маккарти, „Дерево“, 2014
В 2014 года в Париже в качестве рождественской экспозиции установили огромную надувную скульптуру „Дерево“ американского художника Пола Маккарти. Некоторые комментаторы отметили сходства „дерева“ с секс-игрушкой, а один из возмущенных посетителей трижды ударил художника по лицу, а позже работу опрокинули вандалы, после чего она сдулась.