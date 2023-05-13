Пенис Давида и еще 10 произведений искусства, вызвавших нешуточные скандалы

Марк Куинн, „Я“, 1991

Каждые пять лет на протяжении пяти месяцев британский художник Марк Куинн откачивал 5 литров собственной крови и заливал их в охлаждаемую полупрозрачную форму слепка своего лица. Результатом стала регулярная серия автопортретов. Для некоторых эта серия работ Куинна — ужасная и вызывающая отторжение. Для других – олицетворяет смелый вклад в традицию саморепрезентации, в которой также работали многие другие великие художники – Рембрандт, Ван Гог, Синди Шерман.

Аллен Джонс, „Стул“, 1969

Британский поп-художник Аллен Джонс обращался с объектами как с женщинами, и наоборот. „Стул“ (а также сопутствующие ему „Подставка для шляп„ и „Стол„) – это полураздетый женский манекен, ставший неэргономичной и непристойной мебелью. В Международный женский день в марте 1986 года пара активистов облили шовинистическую работу растворителем краски – кислота разъела лицо и шею манекена.

Пьеро Мандзони, „Дерьмо художника“, 1961

Если Дюшан смог представить в качестве самостоятельного объекта искусства писсуар, неудивительно, что на определенном этапе кому-то из художников стало интересно экспериментировать с экскрементами – а затем попытаться выдать их за произведение искусства. В 1961 году итальянский художник-авангардист Пьеро Мандзони сделал именно это — наполнил 90 жестяных банок 2,7 кг своих фекалий.

Считается, что эта работа – тщательно продуманный ответ на насмешливый комментарий, который однажды сделал ему отец, владевший консервной фабрикой – он сравнил работу сына с экскрементами. В 2016 году одна из банок была продана на аукционе за 275 000 евро.

Роберт Раушенберг, „Стертый рисунок де Кунинга“, 1953