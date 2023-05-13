13.05.2023, 12:09
СМИ: Российские пограничники начали аннулировать визы финских путешественников(37)
ФОТО: | Scanpix, Sergei Grits
Издание Helsingin Sanomat сообщает(siirryt toiseen palveluun), что власти РФ в пунктах пересечения границы начали аннулировать выданные финским гражданам визы.
По информации издания, российские пограничники аннулировали визы пересекающих границу финнов и разворачивали их обратно в Финляндию, начиная с четверга. Особенно активно это происходило в пятницу, пишет Yle.
Согласно HS, чаще всего это происходило на пропускном пункте Ваалимаа, но подобные случаи были зафиксированы и в Нуйямаа.
Туристы, которых российские пограничники не пускали в Россию, обычно ехали за покупками или бензином на российскую сторону.