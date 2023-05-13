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13.05.2023, 12:09

СМИ: Российские пограничники начали аннулировать визы финских путешественников

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Finland Russia Border Fence
Finland Russia Border Fence
ФОТО: Sergei Grits | Scanpix, Sergei Grits

Издание Helsingin Sanomat сообщает(siirryt toiseen palveluun), что власти РФ в пунктах пересечения границы начали аннулировать выданные финским гражданам визы.

По информации издания, российские пограничники аннулировали визы пересекающих границу финнов и разворачивали их обратно в Финляндию, начиная с четверга. Особенно активно это происходило в пятницу, пишет Yle.

Согласно HS, чаще всего это происходило на пропускном пункте Ваалимаа, но подобные случаи были зафиксированы и в Нуйямаа.

Туристы, которых российские пограничники не пускали в Россию, обычно ехали за покупками или бензином на российскую сторону.

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