ВИДЕО | В Средиземном море у побережья Хорватии нашли древнюю дорогу возрастом 7000 лет

Само поселение было обнаружено у побережья Корчулы только в 2021 году, когда Матей Парич, археолог из Задарского университета, изучил спутниковые снимки местности вокруг острова Корчула. Морское дно Адриатического моря было видно и на этих снимках, и Парич заметил интересные образования и решил, что они выглядят рукотворными, а не природными. В этом надо было убедиться самостоятельно! Парич и его коллеги отправились в экспедицию с аквалангом, и каменные стены на глубине четырех-пяти метров подтвердили его догадку. Когда-то здесь было древнее поселение эпохи неолита или позднего каменного века, отделенное от острова Корчула узкой полосой земли.

Эти археологические свидетельства сохранились благодаря географии региона. „В отличие от многих других мест в Средиземноморье, это место защищено от больших волн – береговая линия покрыта множеством островов. Это, безусловно, помогло объекту выжить“, – рассказывал Парич агентству Reuters в 2021 году о своем открытии. Как и само поселение, окружающие острова защитили недавно обнаруженную дорогу от размывания. На протяжении тысячелетий тщательно выложенная каменными плитами дорога шириной около четырех метров была покрыта толстым слоем грязи и сейчас она находится на глубине пяти метров.

„Люди ходили по этой дороге почти 7000 лет назад“, – написал на своей странице в Facebook Задарский университет. Датировать древнее поселение удалось благодаря найденным там деревянным деталям. По радиоуглеродному анализу сохранившейся древесины ученые смогли предположить, что поселение было построено около 4900 года до нашей эры.

Окрестности Корчулы, похоже, хранят еще много подобных открытий – на противоположной стороне острова, в водах у побережья, эта исследовательская группа также обнаружила поселение каменного века, очень похожее на то, которое было найдено в 2021 году. Археолог Задарского университета Игорь Борзич рассказывает о найденных там артефактах – каменных рубилах и топорах, а также об останках жертв. Артефакты, найденные ранее в других местах, свидетельствуют о том, что в регионе современной Хорватии в эпоху неолита существовали процветающие человеческие поселения, и даже были найдены остатки сыра, изготовленного 7200 лет назад. Однако в водах у островов такие поселения встречаются крайне редко – свидетельства обычно смывает вода. Недавно обнаруженная дорога, связывающая Корчулу с поселением каменного века, которое сейчас находится под водой, является еще одним кусочком головоломки в понимании культуры того времени и того, как люди приспосабливались к различным условиям и изменяли окружающую их среду.