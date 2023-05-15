Музей Миккеля впервые представляет публике коллекцию Тийта Пруули, посвященную морской тематике
20 мая в Музее Миккеля открывается выставка „Поднять Паруса! Художественное собрание Тийта Пруули“, которая отображает отрезок истории морского пейзажа в эстонском искусстве с конца ХIХ века до наших дней. В экспозицию вошли работы Юлии Вильгельмины Гаген-Шварц, Кальо Пыллу, Эви Тихеметс, Пеэтера Уласа, Олева Субби, Тийта Пяэсуке, Айли Винт, Малль Нукке, Кристи Конги, и множества других известных художников.
Произведения, отобранные для выставки, охватывают сквозные темы морского пейзажа: порты, корабли и парусники, человек против моря, творческие вояжи художников, море как пейзаж и море абстрактным языком формы. „Море с его изменчивостью всегда оставалось неистощимым источником вдохновения для художников. Но не только художников. Наблюдая за кораблями под парусом, плеском волн или буйством шторма, каждый испытывает что-то особенное. Такую возможность дают нам и произведения искусства на морскую тематику. Поэтому я их и собираю“, – коллекционер Тийт Пруули поясняет притягательность марины как жанра.
Кадри Асмер, куратор выставки, рассказывает, что разноплановая коллекция Тийта Пруули насчитывает более 400 картин и охватывает творчество различных художников и периодов. „В ней есть и работы знаменитых авторов, и произведения любителей – это служит подтверждением тому, что в основе частного собрания лежит искренняя любовь коллекционера к морю. Углубившись в историю морского пейзажа в живописи, мы видим, что в произведениях есть и интрига, и отражения эпохи, и это отражено в целостном характере собрания Пруули“, – отмечает она.
Морская тематика и традиция изображения море в искусстве насчитывают не одно столетие. Начало развития морского пейзажа в Эстонии можно отнести к ХIХ веку, и пионерами в этом жанре были балтийско-немецкие художники. Еще до того, как очарование северной природы полностью покорило эстонских художников в начале ХХ века, эстонский морской пейзаж и пейзаж в целом ассоциировался с историческим самоопределением, что, помимо прочего, выражалось в изображении кораблей викингов по мотивам морского путешествия Калевипоэга, героя национального эпоса, на край мира. Переломный момент в эстонском искусстве относится к 1930-м годам, когда художественную школу „Паллас“ окончили молодые художники родом из рыбацких деревень, принесшие морские мотивы в свое творчество, например Ээрик Хаамер и Рихард Уутма. После этого морская тематика в эстонском искусстве продолжала набирать популярность и не теряет ее по сей день.
Выставка позволяет ознакомиться с небольшой частью коллекции Тийта Пруули, страстного путешественника, и с разнообразными гранями морского пейзажа – как и у моря, у этого жанра не счесть выражений и настроений.
Выставка открыта до 15 октября 2023 года.