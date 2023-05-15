Музей Миккеля впервые представляет публике коллекцию Тийта Пруули, посвященную морской тематике

Произведения, отобранные для выставки, охватывают сквозные темы морского пейзажа: порты, корабли и парусники, человек против моря, творческие вояжи художников, море как пейзаж и море абстрактным языком формы. „Море с его изменчивостью всегда оставалось неистощимым источником вдохновения для художников. Но не только художников. Наблюдая за кораблями под парусом, плеском волн или буйством шторма, каждый испытывает что-то особенное. Такую возможность дают нам и произведения искусства на морскую тематику. Поэтому я их и собираю“, – коллекционер Тийт Пруули поясняет притягательность марины как жанра.

Кадри Асмер, куратор выставки, рассказывает, что разноплановая коллекция Тийта Пруули насчитывает более 400 картин и охватывает творчество различных художников и периодов. „В ней есть и работы знаменитых авторов, и произведения любителей – это служит подтверждением тому, что в основе частного собрания лежит искренняя любовь коллекционера к морю. Углубившись в историю морского пейзажа в живописи, мы видим, что в произведениях есть и интрига, и отражения эпохи, и это отражено в целостном характере собрания Пруули“, – отмечает она.