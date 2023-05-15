Новости
15.05.2023, 08:56

Музей Миккеля впервые представляет публике коллекцию Тийта Пруули, посвященную морской тематике

 
Кальо Пыллу (1934–2010). Усилие воли, 2003. Масло. Собрание Тийта Пруули
Кальо Пыллу (1934–2010). Усилие воли, 2003. Масло. Собрание Тийта Пруули
ФОТО: Художественный музей Эстонии

20 мая в Музее Миккеля открывается выставка „Поднять Паруса! Художественное собрание Тийта Пруули“, которая отображает отрезок истории морского пейзажа в эстонском искусстве с конца ХIХ века до наших дней. В экспозицию вошли работы Юлии Вильгельмины Гаген-Шварц, Кальо Пыллу, Эви Тихеметс, Пеэтера Уласа, Олева Субби, Тийта Пяэсуке, Айли Винт, Малль Нукке, Кристи Конги, и множества других известных художников.

Произведения, отобранные для выставки, охватывают сквозные темы морского пейзажа: порты, корабли и парусники, человек против моря, творческие вояжи художников, море как пейзаж и море абстрактным языком формы. „Море с его изменчивостью всегда оставалось неистощимым источником вдохновения для художников. Но не только художников. Наблюдая за кораблями под парусом, плеском волн или буйством шторма, каждый испытывает что-то особенное. Такую возможность дают нам и произведения искусства на морскую тематику. Поэтому я их и собираю“, – коллекционер Тийт Пруули поясняет притягательность марины как жанра.

Тынис Лаанемаа (1937). Рыбный порт в Таллинне. 1965. Темпера, гуашь. Из собрания Тийта Пруули

Кадри Асмер, куратор выставки, рассказывает, что разноплановая коллекция Тийта Пруули насчитывает более 400 картин и охватывает творчество различных художников и периодов. „В ней есть и работы знаменитых авторов, и произведения любителей – это служит подтверждением тому, что в основе частного собрания лежит искренняя любовь коллекционера к морю. Углубившись в историю морского пейзажа в живописи, мы видим, что в произведениях есть и интрига, и отражения эпохи, и это отражено в целостном характере собрания Пруули“, – отмечает она.

Борис Оттенберг (1891–1946). Парус. 1946. Масло. Из собрания Тийта Пруули.

Морская тематика и традиция изображения море в искусстве насчитывают не одно столетие. Начало развития морского пейзажа в Эстонии можно отнести к ХIХ веку, и пионерами в этом жанре были балтийско-немецкие художники. Еще до того, как очарование северной природы полностью покорило эстонских художников в начале ХХ века, эстонский морской пейзаж и пейзаж в целом ассоциировался с историческим самоопределением, что, помимо прочего, выражалось в изображении кораблей викингов по мотивам морского путешествия Калевипоэга, героя национального эпоса, на край мира. Переломный момент в эстонском искусстве относится к 1930-м годам, когда художественную школу „Паллас“ окончили молодые художники родом из рыбацких деревень, принесшие морские мотивы в свое творчество, например Ээрик Хаамер и Рихард Уутма. После этого морская тематика в эстонском искусстве продолжала набирать популярность и не теряет ее по сей день.

Айли Винт (1941). После шторма. 1984. Масло. Из собрания Тийта Пруули

Выставка позволяет ознакомиться с небольшой частью коллекции Тийта Пруули, страстного путешественника, и с разнообразными гранями морского пейзажа – как и у моря, у этого жанра не счесть выражений и настроений.

Выставка открыта до 15 октября 2023 года.

Тийт Пяэсуке (1941). Картины Балтийского моря III. 1995. Акрил, масло. Коллекция Тийта Пруули

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии