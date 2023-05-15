Главное культурное событие года: 20 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев - "Движение в ночи“

Как и следовало ожидать, тема Ночи музеев, организованной Эстонским Союзом музеев - „Движение в ночи“.



Музей — это единственное место, где возможно перемещение во времени как вперёд, так и назад: вбудущее мы можем отправиться с помощью технических средств, а в прошлое - с помощью ценных музейных объектов и историй, рассказанных людьми. Особо стоит отметить то, что в этом году сходятся воедино и здоровый образ жизни, и активное движение, и пища для ума, которую предлагают музеи.



Команда Ночи музеев в этом году призывает всех активно двигаться: ходить, бегать, крутить педали,и любым другим способом. Почему бы не устроить себе долгий вечер, полный впечатлений, и вместо одного музея успеть в несколько? Тем более что многие музеи находятся на расстоянии приятной прогулки друг от друга.



Ночь музеев - подходящее время сходить в какой-нибудь более отдалённый музей, куда иначе не возникло бы мысли выбраться, и воспользоваться для этого таким транспортным средством, которым не пользуешься каждый день. Например, оранжевые „поезда-морковки“ дают возможность открыть музеи Южной Эстонии, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и другие! А знаете ли вы, что в окрестностях Музея Таммсааре в Варгамяэ, есть чудесные туристические тропы, а также идеальные условия для пикника? А ещё отличные туристические тропы есть и в Музее Синимяэ в Вайвара, в Эстонском Дорожном музее в Варбусе, и у Музея Саатсе в Сетумаа. Прогулка по Музею под открытым небом, который находится в Таллинне - сама по себе уже своего рода поход, так что в помощь вашим ногам музей предлагает аренду велосипедов, самокатов, колясок и инвалидных колясок.



Эстонский Велосипедный музей, который будет открыт аж до часу ночи, ждёт любителей велопробегов - когда другие музеи уже закроются, рекомендуем выезжать именно в его сторону!



NB! В Ночь музеев по Южной Эстонии и на Хийумаа по разным маршрутам проедут целые музейные автобусы. С программой и условиями регистрации можно ознакомиться ЗДЕСЬ .



https://muuseumikaart.ee/ Специальное предложение для всех любителей музеев от Музейной карты - только в Ночь музеев. В этот день можно будет по дружественной цене приобрести Музейную карту, и потом целый год бесплатно посещать по ней более ста музеев.



Ознакомиться с программой: muuseumioo.ee

Присоединиться к мероприятию на FB можно ЗДЕСЬ. МУЗЕИ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ К ДВИЖЕНИЮ В НОЧИ! https://www.facebook.com/events/757165879393751