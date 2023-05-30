30.05.2023, 07:02
Нарва-Йыэсуу - царский курорт, где за все нужно было платить(5)
ФОТО: Eesti Ajaloomuuseum
В последней четверти XIX века Нарва-Йыэсуу, или Гунгербург, как его тогда называли, стал одним из крупнейших и самых известных курортов Эстонии, где были построены роскошные виллы графов, баронов, купцов и промышленников, пишет Maaleht.
Идея превратить рыбацкую деревню в место отдыха столичной элиты пришла в голову тогдашнему главе Нарвы Адольфу Федоровичу Гану. Реализовывать свой план он начал в 1874 году под руководством нарвского городского архитектора Александра Новицкого, а затем его преемника Николая Опацкого. Для того времени проект был грандиозным - практически не нарушая природного ландшафта, построить виллы, утопающие в зелени, а рядом с ними разбить несколько природных парков.