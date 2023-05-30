Нарва-Йыэсуу - царский курорт, где за все нужно было платить

Идея превратить рыбацкую деревню в место отдыха столичной элиты пришла в голову тогдашнему главе Нарвы Адольфу Федоровичу Гану. Реализовывать свой план он начал в 1874 году под руководством нарвского городского архитектора Александра Новицкого, а затем его преемника Николая Опацкого. Для того времени проект был грандиозным - практически не нарушая природного ландшафта, построить виллы, утопающие в зелени, а рядом с ними разбить несколько природных парков.