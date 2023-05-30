Новости
30.05.2023, 07:02

Нарва-Йыэсуу - царский курорт, где за все нужно было платить

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Heiki Pärdi
Ajaloolane
Первый Курзал Нарва-Йыэсуу был построен в 1881-1882 годах. Уничтожен в результате пожара в 1910 году.
Первый Курзал Нарва-Йыэсуу был построен в 1881-1882 годах. Уничтожен в результате пожара в 1910 году.
ФОТО: Eesti Ajaloomuuseum

В последней четверти XIX века Нарва-Йыэсуу, или Гунгербург, как его тогда называли, стал одним из крупнейших и самых известных курортов Эстонии, где были построены роскошные виллы графов, баронов, купцов и промышленников, пишет Maaleht.

Идея превратить рыбацкую деревню в место отдыха столичной элиты пришла в голову тогдашнему главе Нарвы Адольфу Федоровичу Гану. Реализовывать свой план он начал в 1874 году под руководством нарвского городского архитектора Александра Новицкого, а затем его преемника Николая Опацкого. Для того времени проект был грандиозным - практически не нарушая природного ландшафта, построить виллы, утопающие в зелени, а рядом с ними разбить несколько природных парков.

За образец для подражания были взяли самые модные курорты того времени, прежде всего Брайтон на южном побережье Англии.

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