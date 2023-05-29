ФОТО | Для любителей остренького и травы из Мустамяэ! Тайский ресторан NOK NOK радует новым летним меню

Шеф-повар ресторана Кхампан Пукдангпан заверяет, что в готовятся самые настоящие блюда тайской кухни именно в том виде и тем способом, как это принято у самих тайцев.

Кхампан начал свой путь к вершинам кулинарии, конечно же, в Таиланде. К настоящему времени шеф Пукдангпан успел поработать в ресторанах люксовых отелей мирового класса как в Таиланде, так и на Фиджи, на Мальдивах, Сейшельских островах, в Марокко, ОАЭ, а теперь обосновался в Эстонии.

Стоит сразу отметить - если вы не любите острое, то вам явно не сюда. Большинство блюд ресторана имеют характерную тайской кухне перчинку. Тем не менее, уровень остроты все же рассчитан на то, что могут выдержать эстонце, поэтому настоящего Армагеддона у вас во рту не произойдет.

Также в приготовлении еды используется необычный ингредиент (ну или обычный, смотря с какой стороны посмотреть) - трава, которую шеф-повар лично собрал во время прогулки Мустамяэ. Оказывается, этот растущий у нас на полянках сорняк вполне себе в почете в Таиланде и вовсю используется там в местной кухне. Трава ферментируется в рисовой воде и добавляется в блюда.

Ее точное название так и не удалось выяснить (трудности перевода, увы), но зато вы можете прийти в ресторан и сами расспросить шеф-повара об этой чудо-траве, а также попросить попробовать ее. На вкус она, между прочим, вполне себе ничего. Черемша, подвинься!

NOK NOK входит в престижный список лучших ресторанов стран Северной Европы по версии ресторанного путеводителя The White Guide. Ресторан находится по адресу Вана-Пости, 7 в Старом городе.