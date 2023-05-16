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16.05.2023, 07:00

Из Таллинна в Ригу на поезде: почему поездка занимает почти весь день

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LATVIA EUROPE TRANSPORT
LATVIA EUROPE TRANSPORT
ФОТО: TOMS KALNINS | Scanpix, TOMS KALNINS

Добраться из Риги в Таллинн на поезде можно, но такое сравнительно недалекое путешествие может занять целый день. Предприятие Pasažieru vilciens (PV) доставит вас из столицы Латвии в эстонский приграничный город Валга, но ждать пересадки на Таллинн там придется несколько часов.

Как поясняет представитель PV Сигита Звиедре, попытки сократить время железнодорожной поездки из Риги в Таллинн и согласовать время с эстонским оператором Elron уже были, но все упирается в низкий спрос: пассажиров слишком мало. Поэтому пока изменений ждать не приходится.

Поезда от Рижского центрального вокзала до Валги отправляются ежедневно в 10:46 и 18:16, прибывая к эстонской границе в 13:42 и 20:50 соответственно. В свою очередь из Валги в Таллинн поезда Elron ходят только трижды в день — в 6:35, 11:53 и 17:41.

„PV неоднократно пыталась согласовать время рейсов, однако для перевозчика каждой страны приоритетными остаются внутренние маршруты, поэтому рейсы планируются исходя из спроса местных пассажиров“, — поясняет Звиедре.

Впрочем, еще несколько лет назад добраться из Риги в Таллинн на поезде было проще: рейс PV в Валгу приходил раз в день всего за несколько минут до отправления поезда Elron в Тарту. Там, в свою очередь, можно было легко пересесть на поезд в Таллинн. В сумме такая поездка из Риги в Таллинн занимала почти семь часов, но время ожидания между поездами было ничтожным.

Теперь же три из четырех поездов курсируют из Валги сразу в Таллинн, в свою очередь поезд в Тарту отходит только один раз в день — в 7:33 утра. Оперативно пересесть на любой из этих рейсов с поезда из Риги невозможно из-за большой разницы в расписаниях.

Ветка Рига-Тарту — под вопросом


В начале 2022 года эстонская газета Postimees сообщала, что Латвия была бы не против прямого железнодорожного маршрута Рига-Тарту. Этот вопрос даже обсуждался в межправительственной комиссии двух стран. Однако Министерство экономики и коммуникаций Эстонии смотрит на эту идею скептически.

Как отмечало издание, латвийское предприятие PV было бы готово предложить тепловозы и вагоны, но сначала необходимо договориться, сколько каждая из сторон заплатит за открытие новой ветки.

В беседе с „Delfi Бизнес„ Сигита Звиедре рассказала, что тогда же PV сделала эстонским коллегам деловое предложение по ресурсам и срокам, которые были бы необходимы для начала пассажирских перевозок по маршруту Рига-Тарту.

„Мы неоднократно демонстрировали готовность оказать всю необходимую поддержку, чтобы эстонская сторона могла принять взвешенное решение о том, как двигаться вперед“, — подчеркивает Звиедре.

PV предлагает использовать на этом маршруте модернизированные дизельные поезда с трехвагонным составом и продлить уже существующие рейсы из Риги в Валгу. Эстонской стороне необходимо привлечь финансирование для покрытия расходов, связанных с организацией пассажирских перевозок в Эстонии, а также найти способ ее юридически правильной организации.

Готовность со своей стороны искать источники финансирования для организации движения поездов из Риги в Тарту выразил и мэр Тарту Урмас Клаас. Переговоры продолжаются, но PV все еще ждет от эстонской стороны конкретного ответа — были бы возможны такие рейсы, и если да — то в какие сроки.

По словам представителя PV, от принятия обоюдного решения до начала непосредственных рейсов из Риги в Тарту потребовалось бы не менее одного года: латвийскому предприятию это время понадобилось бы для выполнения всех подготовительных работ, включая настройку подвижного состава.

Эстонский перевозчик Elron комментариев по поводу этого проекта „Delfi Бизнес“ не предоставил.

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