airBaltic продлевает летние рейсы в Малагу и Ниццу и на зимний сезон 2023 года

Всего airBaltic открывает 11 новых направлений из столиц стран Балтии и Тампере (Финляндия), предложив пассажирам почти 80 различных вариантов перелетов. Это также самое большое количество рейсов на зимний сезон, которое до сих пор предлагала airBaltic, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В Малагу будет по два рейса в неделю в течение всего зимнего сезона, а полеты в Ниццу будут продлены до декабря 2023 года и будут выполняться раз в неделю. Кроме того, будут рейсы на Тенерифе два раза в неделю с 30 октября 2023 года. При выборе сезонных направлений airBaltic учитывает спрос и предпочтения пассажиров.