ФОТО | "Янтарные выходные" в Паланге: туристы не жалеют денег на украшения из янтаря, трехзначные суммы — это только начало

Желающие могли не только понаблюдать за процессом обработки янтаря, но и попробовать отшлифовать янтарь или нанизать на него бусины.

В скверу Юрате и Каститиса можно было купить различные изделия из янтаря: ожерелья, браслеты, броши, янтарные вазы и даже сшитые из янтаря наволочки.

Delfi поинтересовался их ценами. „Наволочка с нашитыми кусочками янтаря - 60 евро. Она предназначена для того, чтобы лучше спалось, чтобы вы всегда были свежими“, — сказала продавец янтаря. Также она продемонстрировала янтарное ожерелье стоимостью 500 евро и массивный янтарный браслет стоимостью 700 евро.

„И литовки покупают, несколько уехали в Канаду. Купили не один... У нас был очень красивый большой браслет, который одна учительница из Расейняй купила за 4500 литов. Тогда еще были литы… Это единичные изделия“, – сказала продавец. Она тут же добавила: „У каждого товара есть свой покупатель“.