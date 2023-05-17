В Великобритании запускают первый в Европе беспилотный автобусный маршрут

Система рассчитана на перевозку 10 000 пассажиров в неделю по 22-километровому маршруту в районе Эдинбурга. Для начала запустят пять одноэтажных автобусов. Автономная технология тестировалась и раньше, но впервые ее установят на автобусе официального транспортного сервиса, сообщает "Моя Планета".

Беспилотные автобусы будут ездить со скоростью до 80 км/час. В салоне непременно будет сидеть водитель — законодательство Великобритании пока не разрешает полностью автономные транспортные средства. Но водители не смогут влиять на езду, когда автобус будет в автономном режиме — только в случае ЧС.

Бортовая система такого автобуса видит других участников дорожного движения, чтобы предотвратить столкновения, а оптические камеры и радар сканируют дорогу на наличие пешеходов. Механизм искусственного интеллекта получает информацию, чтобы определить точное местоположение автобуса и рассчитать наиболее безопасный маршрут до места назначения. Разработчики уверяют, что система реагирует на нештатные ситуации быстрее, чем человек.

По мере запуска сервиса планируется собирать данные и впоследствии увеличить количество беспилотных поездок. Эдинбургский беспилотный проект — не первый в Европе. В 2021 году в испанской Малаге начал курсировать беспилотный электробус, пишет TechXplore.