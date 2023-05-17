Как в старые добрые времена: в Таллинне начался круизный сезон, ожидается свыше 100 000 туристов(1)
За сезон круизные судна посетят Таллинн 94 раза, из них 13 останутся в эстонской столице на ночь, пишет Eesti Ekspress.
В Старом городе Таллинна можно снова увидеть толпы иностранных туристов - 23 апреля начался новый круизный сезон. В тот день круизный лайнер "Hamburg“ немецкой компании Plantours доставил в эстонскую столицу 328 туристов.
Вчера из Хельсинки в Таллинн прибыл 264-метровый круизный лайнер "Queen Victoria“. По словам руководителя отдела маркетинга порта Сирле Арро, это уже седьмое по счету круизное судно в Таллинне.
Круизный сезон продлится до 29 сентября. Таллиннский порт ожидает, что в этом году в Эстонию на круизных лайнерах прибудет около 120 000 туристов. На данный момент известно о 39 различных суднах, которые, согласно графику, 94 раза посетят Таллинн.