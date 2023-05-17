В субботу на Чудском побережье состоится первый в Эстонии фестиваль самогонщиков „Вкус народа“

Фестиваль самогонщиков „Вкус народа“ начнется в 11 часов. Ведущий этого мероприятия – один из самых серьезных специалистов по перегонке крепких алкогольных напитков в Эстонской республике – „Виктор Король“ или же „Сибирский мент“ - в жизни актер Вейкко Тяэр. В 19 часов будет зажжен большой костер, заводилой народного концерта и песенного праздника будет Король игры на гармонике Тоомас Оясаар.

Фестиваль был создан для того, чтобы обратить особое внимание на культуру напитков, как естественной части культуры питания, а также для того, чтобы оценить народное производство напитков как часть исторического культурного наследия, которое помогает облагораживать местное сырье и, в то же время, создает интересные и необычные вкусовые комбинации.



Ждем на фестиваль всех те, кто не злоупотребляет алкоголем, уважает алкогольные напитки как приложение и дополнение к еде. Также ждем и тех, кто сам хотел бы поэкспериментировать со своим рецептом, создать местный сувенирный продукт или тех, кто еще не сделал свое увлечение дистиллированными напитками официальным.