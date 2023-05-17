В субботу на Чудском побережье состоится первый в Эстонии фестиваль самогонщиков „Вкус народа“(12)
В Причудье соберутся производители крафтовых дистиллированных напитков и предложат продегустировать собственноручно созданную продукцию. Крепкие напитки можно будет также употребить в коктейлях или просто купить их для последующей дегустации дома.
К напиткам предлагаются подходящие закуски и вкусные блюда Причудья
Фестиваль самогонщиков „Вкус народа“ начнется в 11 часов. Ведущий этого мероприятия – один из самых серьезных специалистов по перегонке крепких алкогольных напитков в Эстонской республике – „Виктор Король“ или же „Сибирский мент“ - в жизни актер Вейкко Тяэр. В 19 часов будет зажжен большой костер, заводилой народного концерта и песенного праздника будет Король игры на гармонике Тоомас Оясаар.
Фестиваль был создан для того, чтобы обратить особое внимание на культуру напитков, как естественной части культуры питания, а также для того, чтобы оценить народное производство напитков как часть исторического культурного наследия, которое помогает облагораживать местное сырье и, в то же время, создает интересные и необычные вкусовые комбинации.
Ждем на фестиваль всех те, кто не злоупотребляет алкоголем, уважает алкогольные напитки как приложение и дополнение к еде. Также ждем и тех, кто сам хотел бы поэкспериментировать со своим рецептом, создать местный сувенирный продукт или тех, кто еще не сделал свое увлечение дистиллированными напитками официальным.
На фестивальную площадку можно попасть, заплатив „акциз“. Уплатить „акцизы“ можно на месте.
Желающие переночевать на месте получат место для своей палатки.
Первый Фестиваль самогонщиков „Вкус народа/Rahva Oma Maitse“ состоится 20 мая в Причудье, в деревне Пылдмаа.
Организатор фестиваля НКО Общинная кухня Причудья
Место проведения фестиваля: деревня Пылдмаа, волость Пейпсиээре, Тартуский уезд
Информацию о фестивале можно посмотреть ЗДЕСЬ.