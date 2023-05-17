TezTour: спрос на услуги отдыха жителей Эстонии достигает рекордных показателей

Менеджер по продажам и маркетингу TezTour Елена Гавронски: „К нам вернулась уверенность жителей Эстонии в длительном планировании и спрос на туры. Если еще в осенне-зимний период 2022/2023 путешествия заказывали примерно за полтора-два месяца до начала поездки, то на сегодняшний день, например, многие осенние предложения уже распроданы“.

Туроператор сообщает, что пакеты отдыха в Малаге, только что представленные на рынке, почти полностью распроданы. Также существует большой спрос на зимние направления в Египет, на Канарские острова и в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а бронирование проводится зачастую даже более чем за полгода до планируемой поездки.

„Мы видим, что спрос на путешествия не замедляется а, наоборот, растет. Возможно, это частично связано с тем, что изменения, происходящие в мире за последние годы, заставляют людей возвращаться к услугам туроператоров, а сотрудничество с airBaltic делает наше предложение более гибким и качественным, потому что можно выбрать подходящую длительность своего отдыха, заказать дополнительные услуги как на время полета так и при регистрации на полет,“ добавила Елена Гавронски.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, оборот туроператора вырос на 27,8%, а количество путешественников увеличилось на 15,4%. Самыми популярными летними направлениями для жителей Эстонии остаются Греция, Турция и Болгария. А на осенне-зимний период - Египет и Канарские острова.

TezTour осуществляет свои летние рейсы совместно с airBaltic, FreeBirds, SunExpress и GetJet, а в новый осенне-зимний период отдыхающих будет перевозить из Эстонии только airBaltic на своих новых самолетах, которые являются одними из самых экологичных самолётов в мире. По сравнению с идентичными по размеру самолётами предыдущих поколений, они отличаются снижением выбросов CO2 на 20% и выбросов NOx на 50%, а также уменьшением уровня шума в 4 раза.

TezTour – один из старейших туроператоров в Прибалтике, работающий на рынках Эстонии, Латвии и Литвы с 2002 года. Первый офис был открыт в Риге. В Эстонии компания работает с 2008 года и представлена в Таллинне головным офисом по адресу Laeva 2 и офисом прямых продаж по адресу Poordi 3. Получить дополнительную информацию и ознакомиться с выбором туров можно на сайте www.teztour.ee или на странице Facebook: https://www.facebook.com/teztoureesti