ФОТО | Футуристическая изакая: ресторан Kampai в Ноблесснере сменил японского шеф-повара на финского, а вместе с ним и концепцию

Изакая - это традиционный японский бар или таверна. Такие места пользуются популярностью у японцев, чтобы встретиться с друзьями, расслабиться вместе, поесть хорошую еду и, конечно же, выпить.

Kampai by Kim Mikkola объединяет в себе не только японские, но и корейские, а также эстонские вкусы. Ким Миккола (35) - финский повар с мировой известностью, который раньше работал су-шефом в Noma, который называют лучшим рестораном мира. Открытый им ресторан Inari в Хельсинки три года подряд получал звезду „Мишлен“.

Теперь Миккола делится полученным опытом в эстонском ресторане. Кто знает, быть может на очереди за звездой теперь Kampai? Ким и его команда хотят вывести свою кухню на новый уровень, добавляя футуристические элементы, вдохновленные в том числе эстонскими стартапами и культурным центром KAI в Ноблесснере. Видимо, именно поэтому в сам ресторане украшают необычные картины и вывески с двоичным кодом.

Теперь у ноблесснеровской изакаи другая концепция - на смену традиционно японской кухне пришел фьюжн, хотя у всех блюд все равно остаются азиатские корни. Например, на дегустации меню можно было попробовать говяжий тартар с имбирем, популярный японский стритфуд такояки, осьминога на гриле с пюре из горошка и замечательный торт с клубникой и кремом из шампанского, который вдохновлен японскими десертными сэндвичами с булкой, сливками и ягодами.

Kampai by Kim Mikkola находится по адресу Пеэтри, 12 в прибрежном районе Ноблесснер. Вскоре в том же здании под предводительством Миккола откроется первый ресторан фаст-фуда KOT, сеть которых крайне популярна в Финляндии.



P.S. Приятно, когда в ресторане ко всем гостям относятся одинаково. Как часто вы можете сказать, что ели в ресторане, куда вы попали, а вот президента не пустили? Забавный момент, когда Тоомасу Хендрику Ильвесу пришлось выйти из ресторана. Правда, не стоит печалиться - его потом все равно накормили на улице. Поэтому не забывайте, что в ресторанах в Таллинне столики лучше бронировать заранее!