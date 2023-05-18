Дни Старого города в Таллинне: более 300 мероприятий за три дня

В этом году в центре внимания фестиваля — устойчивое городское пространство, сообщество и общественная культура. Под девизом „Свежий взгляд“ на сценах фестиваля встречаются действующие в Старом городе культурные учреждения, коллективы, музеи, театры, творческие люди, общественность и гости.

На открытии фестиваля выступит Рита Рэй, а завершится мероприятие совместным концертом Estonian Voices и Вайко Эплик & Eliit. В течение трех дней на сценах фестиваля выступят также Regatt, Сисси, Яарек Касар и Яан Пехк, Duo Ruut, Мари Юрьенс, Littorina Saxophone Quartet, Духовой оркестр ТТУ и др.

Помимо насыщенной музыкальной программы, в течение трех дней на Днях Старого города запланировано множество мастер-классов, экскурсий по музеям, улицам и зеленым зонам Старого города. Одним из фокусов фестиваля в этом году является старый город как уникальное городское пространство и жилая среда. Так, в бастионной зоне старого города пройдут экскурсии, знакомящие с богатством городской среды, а под руководством Эстонского музея природы пройдет экскурсия „На природе всеми органами чувств“, где уделяется внимание городской природе и как сделать Таллинн еще зеленее. Программа фестиваля также включает несколько экскурсий, посвященных и архитектуре старого города.

Во время фестиваля общество Старого города приглашает всех желающих в свой общественный сад на Башенной площади на экскурсию по травяному саду Хильдегард, а также на мастер-классы по изучению растений и ознакомлению с методами лечения Хильдегард. Кроме того, общество Старого города приглашает всех желающих в общественный кинотеатр, где в течение почти двенадцати часового кинодня демонстрируются хроники и кадры старого Таллинна, а также запланированы показы нескольких полнометражных фильмов.