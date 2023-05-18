Сегодня Эстонский музей природы можно посетить бесплатно

Музей открыт с 10 до 17 часов. Сейчас в музее помимо постоянной экспозиции можно ознакомиться с авторской выставкой художника Пеэтера Лауритса „Нечто, связующее всех“ и выставкой, посвященной жизни и научной работе исследователя белок-летяг Иллара Муула.

Также в музее можно посмотреть увлекательный анимафильм „Сон осетра Марии“, рассказывающий о жизни Балтийского моря и его обитателях. Фильм снабжен субтитрами на русском и английском языках.

Международный день музеев был учрежден в 1977 году. Эстонский музей природы находится в Таллине на ул. Лай, 29а