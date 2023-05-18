ФОТО | Место, в котором нужно побывать хотя бы раз в жизни – итальянские горячие источники Каскате дель Мулино

Это невероятное чудо природы в переводе с итальянского означает „Мельничные водопады“ – ведь они располагаются на территории старой мельницы. Но у них есть и второе название – Термы Сатурнии в честь расположенной рядом деревни.

Сатурния и ее источники имеют богатую и легендарную историю, восходящую к XX веку до нашей эры. Местные жители утверждают, что это была первая деревня на итальянском полуострове, а источники, как считается, были убежищем древнеримского бога Сатурна, когда он был изгнан с „трона богов“. Другие легенды гласят, что этот природный курорт возник, когда Юпитер ударил Сатурна молнией, и молния ударила в то место, где сейчас находятся каскады горячих источников. Хотя в Тоскане много термальных источников, Каскате дель Мулино считается самым особенным из-за своей необыкновенной красоты.

Горячие термальные воды стекают с вершины водопада и бьют в известняковые скалы внизу. На протяжении веков непрерывный поток воды создал множество небольших природных открытых „бассейнов“ с круглогодичной температурой воды 37,5 градусов, сформированных на травертине (промежуточная форма между известняком и мрамором). При потоке воды более 500 литров в секунду эти природные „бассейны“ наполняются свежей водой каждые четыре часа.

Грязь горячих источников Каскате дель Мулино, по мнению многих, обладает целебными свойствами. Целебные свойства приписывают и водам Сатурнии – они содержат термальный планктон, ценный биоген, который защищает и омолаживает кожу от внешних воздействий и оказывает благотворное влияние на пищеварительную и кровеносную системы. Эти качества в сочетании с прекрасным ландшафтом сделали Каскате дель Мулино одним из мест, которые рекомендуется посетить хотя бы раз в жизни.

В туристический сезон горячие источники обычно переполнены людьми, поэтому лучшее время для их посещения — будний день, осень, зима или ранняя весна, так как теплая вода защищает вас от холодного воздуха независимо от времени года.