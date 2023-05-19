Никаких поблажек! На бюджетных рейсах Finnair теперь нужно платить за провоз ручной клади

На этой неделе авиакомпания Finnair объявила, что провоз ручной клади теперь станет платной услугой для самых дешевых типов билетов на бюджетных рейсах.

Отныне пассажиры, путешествующие по самому дешевому билету, могут взять бесплатно только одну маленькую сумку, которая должна поместиться под креслом. Сумка может весить до восьми килограммов. В эту сумку должны также поместиться все покупки, приобретенные в аэропорту.

Данное изменение является частью реформы типов билетов авиакомпании: теперь на внутриевропейских рейсах Finnair самый дешевый билет „economy light“ будет заменен на новый тип билета - "superlight“.

Билет „economy light“ позволял пассажирам брать на борт самолета небольшой чемодан, если его размеры не превышали 55 х 40 х 23 см. Теперь же при покупке билета „superlight“ ручная кладь большего размера должна будет оплачиваться отдельно. Изменения коснутся всех новых бронирований с 1 июня.

По словам руководителя отдела коммуникаций Finnair Хайди Лемметийнен, цель реформы — уменьшить количество багажа и ускорить посадку. „Наличие большого багажа задерживает посадку. Рейсы задерживаются из-за того, что нам приходится в последний момент перемещать ручную кладь пассажира в багажное отделение“, — пояснила она.

Лемметийнен отметила, что воздушный транспорт — это игра минут, потому что у каждого рейса есть ограниченное время для работы как на земле, так и в воздушном пространстве. То же самое касается всех операций, от загрузки и разгрузки самолета до его очистки.

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