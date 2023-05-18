В Fotografiska можно увидеть работы одного из самых ярких авангардных художников XX века Ласло Мохой-Надя

Ласло Мохой-Надь (1895-1946) родился в Венгрии. Сторонник конструктивизма, он известен благодаря своей радикальной и экспериментальной живописи, фильмами и фотографиями и стремлению показать взаимосвязь между жизнью, искусством и технологией.

Будучи преподавателем в Баухаус, он оказал влияние на целое поколение художников и дизайнеров. В основе его фототворчества лежит исследование природы света. Так он „рисовал“ на светочувствительной бумаге без применения камеры при помощи источника света и отбрасывания теней — этот метод он назвал фотограммой. Мохой-Надь использовал новые ракурсы и методы работы с камерой, чтобы напомнить современникам о том, что фотография нужна не только для документирования реальности, но также играет важную роль в передаче нашего восприятия окружающего мира и может называться искусством.

В музее выставлены первые эксперименты Мохой-Надя в области фотомонтажа (он называл их фотоплатикой), фотограммы, личные снимки, цветные фотографии — среди них есть редкие снимки с самим художником и ранее не выставлявшиеся фотографии его скульптур — и два фильма 1922 и 1945 года.

„Этим летом в Fotografiska среди прочих выставок можно посетить „Игру света“ потрясшего мир искусства XX века инноватора Ласло Мохой-Надя. Мы рады демонстрировать работы художника, который обогнал свое время. Он смело экспериментировал с разными техниками и выразительными средствами и оказал огромное влияние на развитие искусства, в том числе благодаря педагогической деятельности в Баухаус“, — прокомментировала экспозицию руководитель выставочных проектов Fotografiska Маарья Лоорентс.

Выставка организована в сотрудничестве с Наследнием Ласло Мохой-Надя. Вместе с Центром венгерской культуры будут показаны фильмы Мохой-Надя, а также вдохновленные его творчеством кинокартины.