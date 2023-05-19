В Т1 открылся новый ресторан для всей семьи: яркий букет настоящих итальянских вкусов

Crudo Resto Pizza & Pasta — новое (и долгожданное) место, где вы можете отведать блюда итальянской кухни, приготовленные с вниманием к малейшим деталям. Это не только пицца и паста, хотя количество позиций приятно удивляет и оставляет широкое пространство для выбора. Это также салаты, закуски (antipasti), супы, ризотто и, конечно же, итальянские десерты. Любителям сладкого будут особенно интересны чизкейк со вкусом лимончелло и профитроли с нежным кремом в глазури из белого и темного шоколада.

Карпаччо из свежайших ингредиентов, богатое блюдо итальянских закусок (сыры, колбасы, маринованные овощи и т.д.),, салат с бурратой или запеченным козьим сыром, грибной суп с трюфельным маслом, паста с пикантной ндуей и грибами в сливочном соусе, фирменная пицца Crudo — в меню ресторана есть множество блюд, ради которых стоит приехать именно сюда!

Гости могут с комфортом разместиться на первом этаже, но при желании большей приватности для них открыт и второй этаж с безопасной детской комнатой. Crudo Resto всегда пойдет навстречу большим группам, будь то отмечающие день рождения или компания друзей. С полным меню на русском, эстонском и английском языках можно ознакомиться на странице ресторана в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/crudoresto или в Instagram: @crudoresto.

Crudo Resto находится на первом этаже торгово-развлекательного центра Т1.